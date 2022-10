Serra San Bruno: dal 7 al 9 ottobre torna la “Festa del fungo”

SERRA SAN BRUNO, 5 OTT. - Il paese della Certosa e di San Bruno, dove una storia millenaria si intreccia ad una montagna meravigliosa, è pronto ad ospitare turisti, amanti della natura e della buona tavola, per tre giorni di festa che allieteranno le strade e i sentieri. Grazie alla sinergia tra l’ente Pro Loco, l’Amministrazione di Serra San Bruno e il Parco Naturale Regionale delle Serre, è stato possibile organizzare la nona edizione di una festa che ormai caratterizza l’inizio autunno serrese.

Il 7 ottobre già dal mattino si parte con la prima giornata, dedicata alla escursione micologica, con passeggiate indirizzate dalle guide esperte del Parco delle Serre. A seguire poi una degustazione di prodotti tipici, grazie all’azienda “Serfunghi” di Calabretta Luigi.

Giorno 8 ottobre invece, presso la sala convegni di Palazzo Chimirri, verrà inaugurata la mostra micologica, dove si dibatterà anche sui temi legati a cultura e conoscenza del territorio. A seguire, in tarda mattinata, in Piazza Monsignor Barillari, avrà luogo l’evento “Chartreuse”, il famoso e pregiato liquore certosino, con presentazione ed esibizione a cura dei barman Gianfranco Pola e Antonella Benedetto. Mentre invece dal pomeriggio fino a tarda sera, musica, esibizioni di danza delle scuole New Gymnasium e Sogno Latino, street art, giocoleria riempiranno le piazze per grandi e piccini.

Il 9 ottobre dal mattino presto prenderanno avvio i mercatini lungo tutto il corso principale di Serra San Bruno, accompagnati nel pomeriggio dalla musica della radio RS98, insieme a diversi eventi che si svolgeranno lungo tutto l’arco della giornata, come i concerti del Tandem Project e della Tillband

Tutti i giorni sarà possibile degustare i piatti tipici locali a base di funghi porcini e non solo, presso i ristoranti accreditati all’evento, rintracciabili sulla pagina Facebook della proloco di Serra San Bruno.

La “Festa del fungo” è unica nel suo genere, come il luogo che la ospita.

Infatti chi visiterà Serra San Bruno, avrà occasione in un solo viaggio, di ascoltare il silenzio e la magia della montagna, di raccoglierne i frutti e di assaporarli sulla tavola. In una passeggiata di pochi chilometri, è possibile riempirsi gli occhi della commovente bellezza delle chiese, del Monastero della Certosa, dei vicoletti dove c’è ancora l’antica normalità dei serresi, colma della loro devozione a San Bruno.

Insomma, tutti si meritano tre giorni così.

Maria Antonia Primerano