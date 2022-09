Covid 19. Servizi Sportivi Calcio e Non Solo al servizio dello sport Amatoriale

CATANZARO 19 MAR - È in questo momento di stop generale che ci vede costretti, “per il bene di tutti”, rinchiusi nelle nostre casa che si apprezza il valore di tante cose. Un detto dice “le cose si apprezzano quando non ci sono più”, quindi quale miglior momento per apprezzare lo sport, l’aggregazione, il gruppo, le partite di calcio fra amici e il valore della vita? Mai nessuno si sarebbe immaginato che il sabato non si sarebbe giocato per un virus; al massimo si sperava non ci fosse l’allerta meteo divulgata da parte della protezione civile. Invece a fermare lo sport è arrivato lui, il Covid 19. Certamente tutti speriamo in una ripresa in tempi stretti, per poter nuovamente calcare i terreni di gioco e portare a termine i vari campionati organizzati dalla Servizi Sportivi in collaborazione con il centro sportivo la “Pigna” di Lamezia Terme dei F.lli Mercuri.

Al momento ricordiamo erano stati avviati, con oltre mille associati, i campionati di calcio a 11 amatoriale over 35, calcio a 5 libero, calcio a 8 over 40 nonché il calcio a 5 interprofessionale che vede partecipare oltre ad alcune delle “forze dell’ordine” anche diverse aziende locali.

È doveroso citare inoltre l’avvio dei campionati riservati al settore giovanile di calcio, con le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti di alcune delle scuole calcio del circondario Lametino.

I Servizi Sportivi nasce con l’intento di dare la possibilità ai tanti che vogliono divertirsi e mantenersi in forma facendo sport emulando in una partita di calcio o “calcetto” i propri beniamini.

Il rispetto delle regole con lo giusto agonismo sono principi fondamentali dell’organizzazione senza le quali viene a decadere un divertimento comune. Tutte le gare sono categoricamente dirette dal settore arbitrale UISP del comitato di Cosenza con l’attenta guida del responsabile dell’Organo Tecnico Giovanni Tolomeo.

Il settore arbitrale anche in questi periodi di isolamento, grazie ai social media, continua la propria preparazione teorica, per non trovarsi impreparati alla prossima, speriamo vicina ripresa dei campionati. I servizi Sportivi Calcio E Non Solo in questo momento di fermo, d’altro canto sta programmando al meglio la ripresa dei campionati nonché la prossima stagione con tante altre novità in cantiere che non riguardano solo il calcio ma altre attività sportive ...infatti calcio e non solo! Ci auguriamo che questa situazione di emergenza sanitaria si risolva al più presto, perché vogliamo rivedere i rettangoli di gioco animati dagli incontri di calcio tra gli atleti di ogni ordine e grado. A presto ed un abbraccio a tutti……

Le folto scelte hanno un valore sportivo senza eguali …vinti e vincitori tutti insieme…