Sette storie d’amore, al via la personale di Anfissa Vassé

E’ l’amore che unisce le persone come nessun’altra forza al mondo, anche nei momenti più difficili, l’amore resta meraviglioso perchè è il legame tra due anime. Con questa romantica premessa la giovane influencer ed artista Anfissa Vassè esporrà al pubblico con una mostra ad ingresso libero, curata dall’art manager Michele Crocitto, sabato 5 aprile 2024 dalle ore 11,00 alle 19,00 nella settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza SS. Apostoli, 67, Roma,

Il tema del bacio ha sempre ispirato gli artisti, dai baci classici di Canova e Hayez fino alle interpretazioni più insolite di Gustav Klimt e Magritte. Questi baci hanno sempre avuto una magia speciale, quasi onirica, che trascende la realtà, perché sono proprio quei baci a diventare eterni.

Anfissa Vassé, artista di 21 anni, è diventata famosa per i suoi dipinti contemporanei dedicati ai baci. Le sue opere, vivaci e luminose, romantiche e talvolta persino drammatiche, hanno conquistato il pubblico sin da subito, tanto da valerle il soprannome di “L’artista dei baci”. Questo sabato si terrà la sua mostra personale intitolata «Sette storie d’amore»: una serie di sette grandi tele che raccontano le storie d’amore di coppie leggendarie, come Romeo e Giulietta, Adamo ed Eva e persino Marilyn Monroe. Nei suoi quadri emergono i temi della passione, della tenerezza, dell’innocenza, dell’amore drammatico e persino della solitudine, perché l’amore può avere molte forme. Non mancheranno riferimenti a celebri opere del passato, come l’affresco di Amore e Psiche di Francesco Mancini del 1730, che decora la sala del Coffee House di Palazzo Colonna, sede della mostra. Anfissa Vassé ha dedicato proprio a questo affresco il suo lavoro più importante. L’arte di Anfissa è la sintesi perfetta di studio, conoscenza delle tecniche dei grandi maestri e un talento unico e inconfondibile, fusione di cultura, stile, tecnica e innovazione geniale, capace di unire il sapere, la passione per l’arte e la creatività innata. La sua giovane età rende ancora più straordinaria la sua maestria. Questa sua prima mostra personale segna nel mondo dell’arte la nascita di una nuova stella. Ad impreziosire la Coffee House al primo piano ci sarà anche una speciale preview del Maestro Giuliano Grittini, talento della cracker art, insieme agli artisti Massimo Bomba, Magrelli Cristina, Rosella Giorgetti, Valeria Cifala’, Giuseppe Cifala’, Kromos, Armsx, Silvia Moccia, Katherine Vinogradov, Yulia Granin e Ajnos Eye. Gli sponsor che accompagneranno l’evento sono: Acetaia Leonardi, Poggi Belle arti dal 1825, Sciavella Casa Vinicola dal 1913, 4Made in, Xart 24, Kromos Design.