Settimana “surreale” di lotta al Coronavirus a San Giovanni in Fiore. IoRestoaCasa

SAN GIOVANNI IN FIORE, 14 MAR - “Volge a termine la prima settimana di limitazione alla libertà personale di ognuno di noi per contrastare il diffondersi del Coronavirus. E’ stata una settimana surreale per tutti, che abbiamo trascorso a fronteggiare le piccole e grandi emergenze che si sono inevitabilmente susseguite. Lo abbiamo fatto fianco a fianco con i dipendenti comunali che, integerrimi, sono rimasti a lavoro per la comunità”. E’ quanto affermano in una dichiarazione congiunta il sindaco Giuseppe Belcastro e la Giunta Comunale.

“Nonostante si sia dovuto procedere con la chiusura al pubblico del palazzo comunale – proseguono gli assessori - i nostri dipendenti sono tutti i giorni presenti sul proprio posto di lavoro per rispondere alle richieste on line e per compiere tutti quegli atti che consentono di mandare avanti la Città ed a fronteggiare ogni eventuale emergenza. Per tanta dedizione a tutti loro rivolgiamo i nostri sentimenti di profonda gratitudine. Inevitabilmente, in questo momento di grave emergenza sanitaria, il nostro pensiero è rivolto a chi lavora nella sanità e che è in trincea, sottoponendosi a turni massacranti e con grande rischio personale.



E’ un momento difficile, pieno di angoscia e di inquietudini, ma lo supereremo se insieme, ognuno per la propria parte, rispetterà le rigide disposizioni emanate dal Governo centrale, prima fra tutte, quella di restare a casa. In questo contesto ringraziamo le forze dell'ordine che costantemente vigilano sul nostro territorio e tutti i nostri concittadini che si stanno attenendo alle regole assumendo atteggiamenti responsabili che ci faranno vincere, ne siamo certi, la battaglia che tutti siamo chiamati a combattere. Siamo al fianco di tutti voi, soprattutto di chi continua a lavorare per offrire i servizi essenziali, nel commercio e nei servizi, ma anche a chi ha dovuto chiudere la propria attività e ne subisce pesanti conseguenze economiche.



Ed è proprio per contrastare la inevitabile crisi economica che si sta abbattendo sul nostro Paese che, insieme al sindaco Belcastro, abbiamo condiviso la richiesta dell'Anci indirizzata al Governo per la sospensione dei tributi e degli altri pagamenti. Una richiesta che sembra essere stata accolta, tant’è che proprio ieri sera è stata pubblicata una direttiva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui si informa che “i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19”.

“La nostra comunità - concludono il sindaco Giuseppe Belcastro e la Giunta Comunale - è forte e responsabile ed uniti ce la faremo”.