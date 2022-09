SGF: Comune, settore Sociale trasferito in piazza Abate Gioacchino. Succurro, "1° passo”

San Giovanni in Fiore: Comune, settore Sociale trasferito in piazza Abate Gioacchino, "primo passo - afferma la sindaca Succurro - per rivitalizzare il centro storico"

SAN GIOVANNI IN FIORE, 23 GIUG - «Rivitalizzare il centro storico è tra le nostre priorità, sicché abbiamo trasferito a Palazzo Romei, nella piazza cittadina, tutti gli uffici dell’assessorato al Sociale, che ha così locali più adeguati e in concreto una maggiore autonomia operativa».



Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, al termine dell’inaugurazione della nuova sede, avvenuta nella mattinata di mercoledì 23 giugno. «Si tratta di un primo, importante passo – prosegue la sindaca – per ricreare movimento nella parte storica della città. A riguardo, abbiamo pure in programma eventi culturali ed artistici per il suo rilancio effettivo, che si aggiungeranno alla prossima riqualificazione dell’Abbazia florense e al recupero dei cunicoli badiali, per cui già disponiamo di finanziamenti regionali dedicati.



La decisione del centrosinistra di spostare le scuole in periferia ha danneggiato il tessuto economico urbano, che noi vogliamo rafforzare con i riferiti interventi, i quali avranno effetti positivi per l’intera comunità e per lo sviluppo del turismo storico-religioso». «Puntiamo molto sulle politiche sociali, nella consapevolezza – spiega la sindaca – che a San Giovanni in Fiore ci sono tante situazioni di disagio, specie per le famiglie, le donne e i minori.



A breve Palazzo Romei ospiterà anche il Centro comunale antiviolenza, istituito insieme alla Fondazione Roberta Lanzino, e la Cittadella del Volontariato, con spazi e mezzi gratuiti per le associazioni attive nell’aiuto alla collettività». «Palazzo Romei – conclude la sindaca – sarà dunque un modello di collaborazione tra pubblico e società civile, nell’interesse dei più deboli e per la pratica della solidarietà».