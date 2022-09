SGF. de Magistris-Donne e Diritti. La rinascita delle zone interne. Il senso del vivere in montagna

SAN GIOVANNI IN FIORE 12 AGO - Ieri sera, presso la sede del Centro antiviolenza MIRABAL, come da programma, si è tenuto l'incontro con il candidato alla presidenza della regione Calabria, Luigi De Magistris, sul tema "La rinascita delle zone interne. Il senso del vivere in montagna".

Ha introdotto i lavori la Presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento, Stefania Fratto, a cui ha fatto seguito l'intervento dell'associata Raffaela Sibio, su spopolamento e depauperamento dei borghi, come San Giovanni in Fiore, finalizzato ad offrire lo spunto a Luigi De Magistris per il suo intervento.

E da qui Luigi De Magistris, come un fiume in piena, ha indicato le linee del suo programma per ridare slancio, vitalità e dignità ai borghi calabresi destinati, altrimenti, a morte certa, coinvolgendo e responsabilizzando gli abitanti stessi in un progetto di ricostruzione.

Ha precisato che lui non è alla ricerca di compromessi con i poteri forti, perché l'unico compromesso che a lui interessa è quello con IL POPOLO, che dovrà diventare PROTAGONISTA del riscatto di una regione da troppo tempo depressa.

Un ulteriore spunto di riflessione è stato offerto dall'altra associata presente al tavolo, Angela Veltri, che ha dichiarato la volontà di ripristinare i rapporti umani, riproponendo gli incontri tra vicine di casa, magari a sferruzzare insieme mentre chiacchierano tra di loro, relegando in un angolo l'isolamento da tecnologia.

Proposta, questa, che è molto piaciuta a De Magistris anche perché da lui realizzata durante il suo doppio mandato amministrativo a Napoli.

Quindi ci sono stati interessanti e competenti interventi dal pubblico, come quello del dottor Salvatore Belcastro e dell'associat prof Maria Gabriella Militerno.

A chiudere gli interventi è stato l'esimio dott. Ferdinando Laghi che ha fatto emergere le capacità, le competenze e l'umanità di Luigi De Magistris che lui non esita a sostenere come candidato in una sua lista.

De Magistris ha ringraziato il dott. Laghi per il suo endorsement, cogliendo l'occasione per salutare lui e un altro candidato nelle sue liste, presente all'iniziativa, l'imprenditore Pietro Tarasi.

Infine ha salutato tutti i presenti con la promessa di ritornare a settembre per un nuovo e sempre più partecipato evento pubblico.





Donne e Diritti