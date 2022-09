SGF: la sindaca Succurro e Loria su manutenzione apparecchiature Radiologia. I dettagli

San Giovanni in Fiore: Radiologia, la sindaca Succurro e l'assessore Loria chiedono la proroga della manutenzione delle apparecchiature, "indispensabile per l'estate"

SAN GIOVANNI IN FIORE 27 MAG - «Prorogare il servizio di manutenzione delle apparecchiature radiologiche presenti nel presidio ospedaliero locale, perché il relativo contratto è scaduto». È la richiesta della sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, e dell’assessore alla Salute dello stesso municipio, Claudia Loria, contenuta in una nota trasmessa al commissario alla Sanità calabrese, Guido Longo, e al vertice dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina.



«Sarebbe utile – si legge nella nota – la proroga del servizio manutentivo, in considerazione dell’arrivo dell’estate e del conseguente aumento degli accessi al Pronto soccorso, come del maggiore utilizzo delle apparecchiature in predicato. Dato il periodo emergenziale, al solo fine di tutelare il diritto alla salute della comunità cittadina e del comprensorio, una proroga strettamente temporanea, insieme all’indizione di apposita gara pubblica, allo stato appare la via più rapida per evitare eventuali criticità conseguenti a guasti delle apparecchiature medesime».



Ai commissari Longo e La Regina, Succurro e Loria hanno infine chiesto «di individuare e disporre comunque idonea soluzione, in modo che i pazienti e gli utenti del territorio di San Giovanni in Fiore abbiano, per tutta l’estate, la garanzia di ricevere radiografie o Tac nell’ospedale cittadino».