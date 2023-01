Si chiude domani sera il “Reggio Live Xmas” in Piazza Italia Con Nino Frassica E Los Plaggers Band. Ingresso libero Il Sindaco Carmelo Versace della Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Grande successo, la Città ha risposto con partecipazione ed entusiasmo!”

Dopo i successi dei progetti natalizi di Karima, Neri per Caso, Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, Alexia e il concertone di fine anno di Joe Bastianich e La Terza Classe, con un boom di presenze e di entusiasmo ad ogni appuntamento, tutto pronto nella splendida Piazza Italia di Reggio Calabria per il concerto- spettacolo di Nino Frassica e Los Plaggers Band di domani sera alle ore 19:00 in Piazza Italia ad ingresso libero. Si chiude così il primo “Reggio Live Xmas”, festival natalizio organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal sindaco Carmelo Versace, con la collaborazione del Comune e la direzione tecnico-artistica di Ruggero Pegna. L’evento, inizialmente previsto per giorno 1 gennaio, è stato rimandato al 6 gennaio, poiché Nino Frassica è risultato positivo al Covid subito dopo Natale.

“Dovevo festeggiare con voi il primo gennaio, ma purtroppo mi è venuto questo Covid 19, manco 19 forse perché sto bene! Sarà ancora più bello – ha detto Frassica ai reggini in un video messaggio – faremo una serata lunga, lunga, lunga, con tanta musica e più divertimento, perché il primo gennaio eravamo stanchi, avevate mangiato assai, veniva uno spettacolo così, così, mentre il 6 gennaio verrà un ottimo spettacolo! Vi aspetto tutti quanti insieme ai Plaggers”.

A brevissima distanza dal Museo Nazionale con i suoi Bronzi di Riace e dal lungomare più bello d’Italia, con l’incantevole veduta sulla sua Messina, tra scavi archeologi, Teatro Cilea e i magnifici Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio illuminati a festa, il popolarissimo e poliedrico attore, comico, personaggio tra i più amati della televisione italiana, si esibirà nel suo originalissimo spettacolo tra musica e cabaret. Da diversi anni, infatti, accanto a film, varietà, partecipazioni in talk show, eventi teatrali e molto altro, nei periodi di disponibilità tra i vari impegni, Nino Frassica gira l’Italia insieme ad una band di musicisti, i Los Plaggers, con uno spettacolo musicale basato su pezzi di canzoni di successo mescolate alla sua maniera e intervallate da battute e momenti di pura comicità. Un cocktail di allegria e simpatia che rende ogni suo evento davvero esilarante e divertente. Ogni suo live è partecipatissimo, grazie anche al suo carisma che attrae pubblico di tutte le età. Dagli esordi con Arbore ad oggi, Frassica ha avuto un percorso di straordinaria coerenza artistica dal punto di vista della comicità, arricchito da esperienze televisive e cinematografiche che lo hanno reso personaggio familiare a tutti gli italiani. Da frate Antonino da Scasazza in “Quelli della notte”, al maresciallo Cecchini di “Don Matteo, i suoi personaggi sono diventati autentici cult della tv, interpretazioni da cineteca, come quelle del “bravo presentatore” di “Indietro tutta”, da vedere e rivedere. Sono ben 53 i film in cui ha avuto ruoli, compreso Baaria il capolavoro di Tornatore. Ospite fisso di Fabio Fazio in Che fuori tempo che fa, ha raccolto la sua “Novella bella” in un libro edito da Mondadori. Da poco, ha anche pubblicato il romanzo “Paola. Una storia vera”.

Previsto in Piazza Italia il pubblico delle grandi occasioni.

Il “Reggio Live Xmas” chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Soddisfatti il sindaco ff Carmelo Versace e il delegato alla Cultura e allo Spettacolo Filippo Quartuccio, che concordano: “E’ stato un grande successo, andato oltre le nostre previsioni. La Città ha risposto con partecipazione ed entusiasmo alle numerose proposte, tutte legate all’atmosfera natalizia, anche con l’obiettivo di promuovere bellezze e beni culturali! Si è chiuso un anno importante per la Cultura e il Turismo a Reggio e se ne apre un altro altrettanto importante nel segno dell’allegria e del divertimento, con l’augurio che possa essere di nuovi successi, salute e serenità per tutta la Città e i reggini.”.