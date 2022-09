Si conferma amministrazione virtuosa il comune di Marcellinara è Wi-Fi

Sottoscritto il contratto per i lavori di realizzazione Selma rete Wi-Fi comunale a Marcellinara

MARCELLINARA 25 GEN - E' stato sottoscritto, nei giorniscorsi, il contratto tra il Comune di Marcellinara e l'impresa E.T.&T., cheè risultata aggiudicataria dei lavori relativi alla realizzazione della retewi-fi comunale, accompagnati dall'accesso ad internet ad alta velocità, per unimporto di 20.997,00 euro.

Tale contributo il Comune diMarcellinara è riuscito ad ottenerlo dalla Regione Calabria, nell’ambito dellamisura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per gli interventi destinati allacrescita digitale nelle aree rurali.

Il progetto finanziato puntaall’implementazione delle reti infrastrutturali e ai servizi di telecomunicazioneper dare competitività al territorio e sviluppo alle aree rurali: rete Wi-Fi,con connessione a banda larga, videocamere e fototrappole per le zone ruraliperiferiche.

Sarà realizzato invece dall’aziendaTEA sas l'applicativo software WebGis per gestire la cartografia numerica.

“Stiamo andando ormai spediti comeAmministrazione – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – verso servizisempre più erogati in modalità digitale, guardando all'innovazione dei processiche la completa digitalizzazione può garantire. Non a caso siamo statiselezionati dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri tra i primi Comuni Italiani per il rafforzamento dellacapacità amministrativa, mentre nei giorni scorsi abbiamo aderito all'avvisoministeriale per l'assegnazione di fondi specifici per promuovere la diffusionedelle piattaforme Spid, pagoPA e dell'App IO. Tutto questo – ha concluso ilSindaco Vittorio Scerbo – si traduce in più opportunità per il territorioperchè miglioriamo i servizi di e-government per cittadini e imprese”.

Il progetto, che vede nelladirezione dei lavori l'Ing. Francesco Felicetta, comprende la copertura delterritorio comunale attraverso la realizzazione di una rete wireless gratuita,con connessione a banda larga, a vantaggio soprattutto delle zone periferiche edelle aziende che vi operano, con accesso attraverso sistema hot-spot.

Infine, attraverso i sistemiinformativi geografici (GIS) pubblicati sul sito internet istituzionaledell'Ente all'indirizzo www.comunemarcellinara.it, il Comune di Marcellinara sidoterà di un software capace di accedere e gestire le mappe del territorio,georeferenziando i luoghi di specifico interesse, favorendo la comunicazione ela condivisione delle informazioni tra gli utenti.

Il Comune di Marcellinara, conquesto progetto si propone di abbattere significativamente il “digital divide”presente sul territorio, puntando a raggiungere il 100% dei cittadini e delleimprese fornendo una risposta a quei bisogni emersi sul territorio.