Si è riunito oggi il gruppo regionale del Pd. Al centro dei lavori l’analisi del voto, i dettagli

Si è riunito oggi il gruppo regionale del Pd. Al centro dei lavori l’analisi del voto e la programmazione della futura attività politica.

Si è riunito oggi a Lamezia il gruppo consiliare del Pd presieduto da Mimmo Bevacqua.

Al centro dei lavori l’analisi del voto dopo le elezioni dello scorso 25 settembre e la funzione del gruppo regionale nell’attuale scenario politico regionale e nazionale. A tal fine si è deciso di mettere in campo una serie di iniziative con le forze sociali, economiche, del terzo settore e delle istituzioni locali per porre al centro dell’agenda politica calabrese i bisogni e le aspettative dei cittadini: sanità, Pnrr, fondi comunitari, mobilità, lavoro, terzo settore e i rapporti con gli enti locali, a partire da Anci e Upi che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il Pd vuole tornare ad essere centrale nel dibattito politico calabrese e riannodare i rapporti con il territorio e i cittadini che, anche attraverso l’alta percentuale di astenuti, hanno dimostrato la propria distanza da partiti e istituzioni.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere e segretario regionale del Pd Nicola Irto, appena eletto a palazzo Madama, al quale sono stati formulati i migliori auguri per la sua nuova esperienza politica e manifestata, contestualmente, la disponibilità a lavorare insieme per il rilancio dell’attività del partito in Calabria.

Pertanto il gruppo del Pd proseguirà la propria attività in massima sinergia con il partito regionale per potenziare e accelerare il percorso di rigenerazione avviato con il rinnovo degli organismi territoriali.

ambiente e salute e a incentivi per i giovani che acquistano casa nei comuni montani e decidono di risiedervi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.

Si è riunito oggi il gruppo regionale del Pd. Al centro dei lavori l’analisi del voto e la programmazione della futura attività politica.

Si è riunito oggi a Lamezia il gruppo consiliare del Pd presieduto da Mimmo Bevacqua.

Al centro dei lavori l’analisi del voto dopo le elezioni dello scorso 25 settembre e la funzione del gruppo regionale nell’attuale scenario politico regionale e nazionale. A tal fine si è deciso di mettere in campo una serie di iniziative con le forze sociali, economiche, del terzo settore e delle istituzioni locali per porre al centro dell’agenda politica calabrese i bisogni e le aspettative dei cittadini: sanità, Pnrr, fondi comunitari, mobilità, lavoro, terzo settore e i rapporti con gli enti locali, a partire da Anci e Upi che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Il Pd vuole tornare ad essere centrale nel dibattito politico calabrese e riannodare i rapporti con il territorio e i cittadini che, anche attraverso l’alta percentuale di astenuti, hanno dimostrato la propria distanza da partiti e istituzioni.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere e segretario regionale del Pd Nicola Irto, appena eletto a palazzo Madama, al quale sono stati formulati i migliori auguri per la sua nuova esperienza politica e manifestata, contestualmente, la disponibilità a lavorare insieme per il rilancio dell’attività del partito in Calabria.

Pertanto il gruppo del Pd proseguirà la propria attività in massima sinergia con il partito regionale per potenziare e accelerare il percorso di rigenerazione avviato con il rinnovo degli organismi territoriali.

ambiente e salute e a incentivi per i giovani che acquistano casa nei comuni montani e decidono di risiedervi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.