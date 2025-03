Truffa del falso carabiniere ai danni di un'anziana: arrestata

COSENZA, 20 MAR. - Ha truffato un'anziana col sistema del falso carabiniere, ma quelli veri, allertati dalla donna, l'hanno individuata a Rende ed arrestata in flagranza di reato.

L'anziana è stata raggiunta da una telefonata da parte di un fantomatico maresciallo dei carabinieri che le ha detto che il figlio era stato arrestato per avere provocato un incidente stradale.

Per evitarlo, l'uomo ha detto che una sua collaboratrice sarebbe passata da casa dell'anziana per ritirare i soldi ed eventuali preziosi custoditi in casa.

La vittima, però, consapevole della truffa che si stava concretizzando nei suoi confronti, ha contattato, tramite il figlio, i carabinieri che in poco tempo hanno sorpreso la donna che si era presentata a prelevare il denaro, una 32enne di origini campane, e l'hanno arrestata.