Si ricompone la coppia De Angelis-Lombardo per una nuova avventura al San Luca

SAN LUCA (RC), 18 GENNAIO - L' A.S.D. San Luca comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Sig. Francesco Lombardo il quale entra a far parte dello Staff di mister Stefano De Angelis in qualità di Collaboratore Tecnico della Prima Squadra.

Fortemente voluto dal mister Stefano De Angelis, il Sig. Francesco Lombardo è nato ad Anzio il 29/09/1993. Oltre ad una laurea in Scienze Motorie, ha conseguito il patentino come Istruttore di Scuola Calcio ed i patentini di allenatore UEFA C e UEFA B. La sua carriera da allenatore inizia alla guida delle giovanili del GSD Falasche. Successivamente passa all’Anzio Calcio 1924 in qualità di allenatore della categoria Giovanissimi Regionali.



Nel 2016 arriva dalla Serie B la chiamata del Frosinone Calcio che affida al giovane tecnico l’incarico di allenare la categoria Giovanissimi Fascia B. Nella stagione successiva passa in Serie C al Racing Fondi in qualità di Allenatore in Seconda nella categoria Under 16 Nazionale. Nell’estate del 2018 un’altra chiamata dalla Serie B da parte del Cosenza Calcio, come Allenatore in Seconda nella categoria Under 15 Nazionale. L’ultima, seppur breve, esperienza la scorsa estate in Serie D con l’Avezzano Calcio proprio insieme a mister Stefano De Angelis in qualità di collaboratore tecnico.

Al Sig. Lombardo, un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza all’interno della famiglia giallorossa!

© A.S.D. San Luca