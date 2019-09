Si vota a Brancaleone e Marina di Gioiosa, sciolti per mafia. Elezioni comunali il 10 novembre

REGGIO CALABRIA, 5 SETTEMBRE - La Prefettura di Reggio Calabria ha reso noto, con un comunicato, che le operazioni di voto per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali di Brancaleonoe e di Marina di Gioiosa Ionica, Comuni entrambi sciolti per condizionamenti della criminalità organizzata, si svolgeranno domenica 10 novembre prossimo. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 24 novembre. "Per i due Comuni - é detto nella nota della Prefettura - il periodo di commissariamento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell'anno in corso".