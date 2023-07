Siderno (Rc): il Presidente Vincenzo Maesano convoca la prima Assemblea dei Sindaci della locride. Focus sulla Sanità

SIDERNO (RC), 04 MAG - Ha fatto subito sentire la sua presenza in seno al Comitato dei Sindaci della locride (42 Comuni) il neo eletto Presidente, Avv. Vincenzo Maesano (Sindaco del Comune di Bovalino), che in data 02 maggio 2023 ha compiuto il suo primo atto ufficiale, ossia la convocazione della prima Assemblea del predetto Comitato, riunione indetta in prima convocazione per le ore 08.00 del giorno 06 maggio 2023 ed alle ore 11.00 in seconda convocazione. L’obiettivo dichiarato è quello di eliminare alcune lacune emerse soprattutto nel corso dell’ultimo anno, lacune emerse soprattutto in materia di Sanità, dove i Sindaci della locride non avevano un componente di rappresentanza all’interno della conferenza dei Sindaci ASP di Reggio Calabria, e non avevano un componente della Consulta della salute mentale.

Di seguito riportiamo il contenuto della lettera di convocazione dell’Assemblea dei Sindaci della locride, a firma Maesano, inviata ai primi cittadini del comprensorio locrideo ed ai Commissari prefettizi dei vari Comuni: “Dopo oltre dieci mesi la nostra Associazione ha proceduto all’elezione del Presidente e ha approvato un nuovo statuto che adesso sarà necessario far adottare dai nostri Consigli Comunali. Sono stati mesi difficili e di inevitabile immobilismo dai quali, siamo tutti consapevoli, dobbiamo uscire velocemente. Una delle conseguenze della mancanza di tutti gli organismi rappresentativi è stata l’impossibilità di affrontare in prima linea, come siamo abituati a fare nei nostri Comuni, i problemi più rilevanti del comprensorio, primo fra tutti la Sanità.

Ciò posto mi preme evidenziare la necessità, tra l’altro, di nominare i nostri rappresentanti istituzionali presso l’ASP n. 5 di Reggio Calabria in seno al Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e alla Consulta per la salute mentale. Ad oggi, questi organi non hanno potuto esplicare a pieno le loro funzioni a causa della mancanza dei nostri rappresentanti di area omogenea. Sono certo che tutti cogliamo l’urgenza e la necessità di procedere a tali nomine che, non solo consentono l’operatività dei suddetti organi, ma soprattutto ci pongono nella condizione di riprendere il nostro cammino verso la risoluzione di una problematica fondamentale, quale la tutela alla salute dei nostri cittadini. Per questi motivi, Vi invito a partecipare alla riunione dell’Assemblea convocata per giorno 06 maggio p.v. e contribuire a tale significativa attività per la nostra locride. Distinti saluti”