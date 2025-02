Siglata partnership tra LEI Office e Trenitalia

Viaggiare, d’ora in avanti, sarà più semplice. LEI Office è infatti orgogliosa di annunciare la nuova partnership che lega d’ora in avanti il centro direzionale situato a Feroleto Antico con Trenitalia.

Trenitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato, principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario, e LEI OFFICE, il primo Business Center in Calabria, hanno siglato l’accordo di partnership migliorando rispettivamente la visibilità dei loro brand.

Il progetto, denominato “White Label Trenitalia”, prevede la possibilità per chiunque di prenotare, senza nessun costo aggiuntivo, i propri viaggi direttamente dal sito web di LEI Office (www.leioffice.it), attraverso un banner personalizzato situato nella home page in una posizione facilmente visibile, con il collegamento ad un link diretto ad una pagina in co-marketing con Trenitalia. In questo modo, la collaborazione consentirà ad entrambi i partner di promuovere i rispettivi servizi e le prestazioni a tutti i possibili stakeholder.

Tale accordo, commenta l’amministratore del centro Eleonora Ilaria Lugarà, nasce anche alla luce della posizione strategica di LEI Office Business Center, il quale è Situato a soli 10 minuti dall’Aeroporto internazionale e stazione ferroviaria di Lamezia Terme, a 5 minuti dall’autostrada A2 "Salerno-Reggio Calabria" e dalla SS 280 "dei Due Mari", in un contesto direzionale di alto livello a soli 5 Km dal centro di Lamezia Terme, con ampissimo parcheggio.