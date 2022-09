Simeri, Rassegna Letteraria “Un libro nel borgo” con grandi firme.

SIMERI (CZ) 29 MAG - Un libro nel borgo è la rassegna letteraria ideata da Don Francesco Cristofaro, parroco di Santa Maria Assunta in Simeri, scrittore e conduttore radio-televisivo. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Simeri Crichi, in collaborazione con la libreria Ubik di Catanzaro e la Gioielleria Megna si svolgerà nei ruderi dell’antica Collegiata. Tre date per questa prima edizione dal 24 luglio al 7 agosto 2021. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione posti al seguente indirizzo mail parrocchiasimeri@gmail.com . Durante la manifestazioni si alterneranno artisti catanzaresi con musica e canto, coreografie e letture.

24 luglio ore 21 - Gabriele Romagnoli "Cosa faresti se" Feltrinelli. Con la partecipazione straordinaria di Paola Saluzzi.

31 Luglio ore 21 - Raffaele Gaetano "Le vedute calabresi del Saint-Non" Koinè.

7 Agosto ore 21 - Safiria Leccese "La ricchezza del bene. Storie di imprenditori tra anima e business" Terra Santa.