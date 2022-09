Catanzaro. Sindaco Abramo riapertura mercato rionale Santa Maria

CATANZARO 22 LUG - A partire da martedì 4 agosto riaprirà anche il mercato rionale di Santa Maria. Lo ha disposto il sindaco Sergio Abramo con apposita ordinanza. Il settore attività economiche, congiuntamente con le organizzazioni sindacali, è impegnato a predisporre una nuova ricollocazione degli stalli per gli operatori, nel rispetto della normativa anticovid e delle esigenze legate alla viabilità.

Con un ulteriore provvedimento, sempre firmato dal sindaco, al fine di prevenire il rischio di contagio da covid-19 sul territorio derivante dall’assembramento di persone su aree pubbliche, è stata disposta la sospensione con decorrenza immediata e fino al 30 settembre prossimo, o ad eventuale revoca, di tutte le fiere locali ricomprese in tale periodo. Ordinanza motivata dalla necessità di scongiurare pericoli per la salute, dal momento che in queste manifestazioni è prevedibile un notevole afflusso di persone, soprattutto nelle ore serali, tale da non consentire il rispetto delle linee guida sul distanziamento sociale.