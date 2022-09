Sindaco calabriese vieta la sperimentazione del 5G. Primo cittadiano Diamante, Magorno (Iv), "provarne l'innocuità"

DIAMANTE (CS), 23 MAG - "Ieri ho firmato un'ordinanza con cui si vieta la sperimentazione e l'installazione del 5G sul territorio del Comune di Diamante in attesa dell'aggiornamento del regolamento comunale e in subordine all'emanazione di linee guida aggiornate da parte degli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali.



Non vi sarà, dunque, nessuna attività legata al 5G fino a quando non sarà garantita l'innocuità di questa tecnologia". Così il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.