Sindaco di Marcellinara Scerbo, il buon lavoro porta ottimi risultati. Ammessi al PON “Governance”

Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni: il Comune di Marcellinara tra gli ammessi al PON “Governance” del Dipartimento della Funzione Pubblica

MARCELLINARA (CZ), 7 DIC - Il Comune di Marcellinara è tra i comuni italiani ammessi al Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale”, promosso dal Dipartimento della Funzionale Pubblica, per il rafforzamento della capacitò amministrativa dei piccoli comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio del Ministri ha approvato, infatti, le risultanze dell’attività istruttoria delle manifestazioni di interesse relative all’avviso pubblicato il 20 maggio scorso, in merito al progetto volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.

“Siamo consapevoli – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – della necessità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, di rafforzare e potenziare la capacità amministrativa per fornire sempre più risposte e servizi efficienti e puntuali alle richieste della cittadinanza. La possibilità di cogliere le opportunità nazionali del Pon Governance, oggi, dimostrano ancora di più la bontà del lavoro fin qui svolto da questa Amministrazione, per dare alla nostra piccola comunità uno spazio importante nel panorama dei piccoli comuni italiani per l’innovazione digitale, i processi di riorganizzazione amministrativa attuati e la qualità dei servizi erogati”.

La fase di progettazione partecipata del Piano di intervento, per un importo complessivo non inferiore a 16mila euro, vedrà il Comune di Marcellinara protagonista per alcuni settori che sono stati indicati tra i fabbisogni dell’Amministrazione per consentire il completamento della digitalizzazione dei servizi, la riduzione dei tempi dei procedimenti e il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie del bilancio, della contabilità, della gestione del personale e della riscossione dei tributi.

In risposta alla contingente situazione di emergenza da covid-19, diventa quanto mai indispensabile avviare processi di rioganizzazione interna, tali da consentire ai responsabili degli uffici e dei servizi di proseguire e mantenere, anche a distanza attraverso applicativi basati su cloud, le attività necessarie per garantire l’effettivo funzionamento ed erogazione dei servizi stessi per la comunità.

Importante sarà il coinvolgimento attivo di tutto il personale attualmente in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato, per lo sviluppo di competenze anche in tema di appalti pubblici, trasparenza, pubblicità e anticorruzione.