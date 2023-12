Sindaco di Nicotera Pino Marasco si dimette in seguito a indagine antimafia

Una commissione inviata dal prefetto di Vibo Valentia esamina i legami con la criminalità organizzata nell'amministrazione comunale.

NICOTERA 05 OTT. - Oggi, una commissione inviata dal prefetto di Vibo Valentia è stata insediata nel Comune di Nicotera per indagare su possibili influenze della criminalità organizzata nell'amministrazione locale. In seguito a questa decisione, il sindaco Pino Marasco ha annunciato le sue "dimissioni irrevocabili". Marasco ha espresso il suo dispiacere in un post su Facebook, affermando che la sua decisione è stata presa con "grande amarezza" per la comunità.

Questo evento segue un'azione simile intrapresa nei giorni scorsi nel comune di Stefanaconi, dove è stata inviata un'altra commissione per accedere agli atti amministrativi.