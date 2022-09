"Un gesto d’Amore" Sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro per la giornata del volontariato

“Dov’è carità e amore, qui c’è Dio”, così recita un famoso passo biblico a cui si sono ispirati il Sindaco Francesco Mauro con l’amministrazione di Sellia Marina

“Un gesto d’Amore” Il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro, ha voluto ringraziare le associazioni presenti sul territorio e rendere nota l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione comunale. Pubblichiamo il testo integrale.

SELLIA MARINA 5 DIC - "In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, esprimo un sentito ringraziamento a tutte le Associazioni locali di volontariato per l'importante contributo offerto per la crescita sociale della comunità selliese nonché per i servizi di solidarietà rivolti alle persone più deboli e bisognose di cure- spiega Mauro in un messaggio diffuso attraverso i social- A tal proposito, con piacere e soddisfazione,

comunico che, come Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di concedere alle Associazioni #Avis, #proloco, #Officina_Delle_Idee, a TITOLO GRATUITO i locali siti al piano superiore dello stabile cui già ospita il SUEM 118 e la Guardia Medica".

Stando a quanto si evince dalla stessa comunicazione le Associazioni svolgeranno le seguenti attività:

1. AVIS: Attivazione di un Punto Salute provinciale e altri servizi sanitari e di solidarietà, rivolti alle persone bisognose di cure. (DGC N. 135/2020)

2. OFFICINA DELLE IDEE: Iniziative di volontariato sociosanitario e sociale, finalizzate al trattamento di riabilitazione per le famiglie con problemi alcolcorrelati.(DGC N. 124/2020)

3. PROLOCO: Iniziative statutarie proprie e attività finalizzate alla promozione sul territorio di progetti volti all'informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla legalità. (DGC N. 124/2020)

Un gesto speciale in una giornata speciale, dunque, che non può che accrescere negli spiriti e nelle azioni l'entusiasmo e l'impegno di chi, da sempre, mette l'altro mai dopo se stesso: i volontari.





Sindaco Francesco Mauro