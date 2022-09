Sindaco Scerbo: per equità richiesto per tutti i cittadini del Comune di Marcellinara il Vaccino

Richiesto per tutti i cittadini del Comune di Marcellinara vaccini a MRNA (Pfizer e Moderna). Il Sindaco Vittorio Scerbo: “Per un questione di equità sarebbe diritto di tutti i cittadini calabresi dopo quanto avvenuto con dipendenti regionali e collaboratori esterni”

MARCELLINARA 26 MAG “Ho richiesto questa mattina, con formale lettera al Presidente ff della Regione Calabria e al Delegato regionale emergenza covid, per una questione di equità, dopo quanto avvenuto con dipendenti regionali e collaboratori esterni, che tutti i cittadini del Comune di Marcellinara siano immunizzati con vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna.

Sarebbe diritto di tutti i cittadini calabresi, ma ovviamente io posso richiederlo esclusivamente per i miei concittadini. mi auguro che gli altri colleghi sindaci facciano altrettanto”: annuncia così una forte protesta contro la Regione il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo che ha sollevato, nei giorni scorsi, il problema delle vaccinazioni per i dipendenti regionali, a cui non ha ricevuto alcun riscontro, se non il blocco del proprio account personale sulla pagina facebook ufficiale del Presidente della Regione Calabria Spirlì.

“Che messaggio viene veicolato – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo - se mentre si cerca di aumentare le vaccinazioni con tutte le tipologie disponibili e secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, viene fuori che tutti i dipendenti regionali e non solo, abbiano invece usufruito esclusivamente del vaccino Pfizer?”

“Credo – ha infine concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – che ci sia bisogno di fare chiarezza al più presto e ci si augura che negli hub e centri vaccinali, quando un cittadino comune chiederà di essere vaccinato con Pfizer non gli si risponda “o Astrazeneca o niente!”