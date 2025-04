Siracusa, domani la presentazione del libro di Giuseppe Rosano, “Ortigia me genuit”

Si terrà domani, venerdì 4 aprile alle 17, alla libreria Mondadori Bookstore di via Edoardo Di Giovanni, a Siracusa, la presentazione del libro di Giuseppe Rosano, “Ortigia me genuit”. Dialogherà con l’autore Giuseppe Moscatt, presidente dell’associazione culturale italo tedesca di Siracusa, mentre le letture saranno affidate a Giulia Valentini.

Il romanzo autobiografico è stato scritto da uno dei più importanti imprenditori del turismo in Sicilia e in Italia, con l’intento di rivolgersi innanzitutto ai giovani, per parlare di come, attraverso impegni e sacrifici, chiunque può raggiungere il proprio sogno e, se possibile, anche il successo. Il romanzo è la storia di un siracusano "doc" che, partito dal nulla, è riuscito ad arrivare dove era difficile immaginare, grazie esclusivamente al proprio sacrificio e alla propria intelligenza. E ancora oggi, Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa, è rimasto un uomo vero, capace di indirizzare le proprie azioni verso nobili traguardi.

Dichiara Rosano: «Penso che in ciascuno di noi ci sia un momento, soprattutto quando il tempo si assottiglia e volge verso la fine del viaggio, in cui si senta il bisogno di radunare i contenuti esistenziali vissuti, affrettare il tempo avanzato e domandarsi: la vita mi ha sorriso? La sorte mi è stata vicina? La semplicità mi ha seguito? L’amore ha riempito il mio cuore? La determinazione ha marcato le mie azioni? L’onestà non si è mai piegata alle tentazioni?». Su questo e molto altro ancora si rifletterà domani, nel corso della presentazione del libro.