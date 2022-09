Sis 118: ambulanze in fila per ore davanti agli ospedali. "Pazienti in attesa su mezzi. Clamoroso errore programmazione"

ROMA, 21 OTT - "Il carico di lavoro per il 118 è impressionante, le chiamate sono continue, ma le ambulanze sono costrette a mettersi in fila per ore davanti agli ospedali in attesa che i pazienti vengano presi in carico, perchè non si sa dove collocarli. Le persone restano a lungo sui mezzi di soccorso senza poter neppure andare in bagno".



A dirlo è il presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli. "C'è stato tutto il tempo per organizzarsi, per affrontare questa seconda ondata del virus e non è stato fatto aggiunge - è un clamoroso errore di programmazione sanitaria".