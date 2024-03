Sistemi di convogliamento: cosa sono, quando utilizzarli e come sceglierli

Quando si parla di sistemi di convogliamento, si fa riferimento a quei componenti che, nei macchinari industriali, consentono di automatizzare i processi di movimentazione dei materiali.

I modelli disponibili in commercio sono numerosi e possono essere dotati di tappeto per lo spostamento dei semilavorati o dei componenti finiti, di un evacuatore trucioli, ideale per industrie che devono gestire trucioli metallici o altre scorie, e di altri componenti utili.

Gli ambiti di applicazione di questi sistemi sono numerosi e includono l’industria automobilistica, metallurgica, aerospaziale e, più in generale, tutti quei contesti che richiedono un’ottimizzazione del trasporto dei materiali e una corretta e sicura eliminazione degli scarti.

In questo articolo approfondiremo l’argomento, andando a scoprire cosa sono e come si presentano i sistemi di convogliamento, quali modelli esistono, quali sono i principali ambiti di applicazione e come individuare quello più adatto alla propria installazione.

Che cos’è un sistema di convogliamento

Sistemi di automazione dei processi di spostamento, convogliamento materiali ed evacuazione scorie e trucioli, i sistemi di convogliamento presentano strutture differenti a seconda del settore e della finalità di utilizzo alla quale sono destinati.

Tra le varie tipologie di sistemi di convogliamento per uso industriale rientrano quelli destinati all’evacuazione di trucioli o altri scarti della lavorazione industriale, disponibili nelle varianti modulari, a tappeto e a tappeto incernierato, e raschianti.

Non mancano inoltre i convogliatori destinati all’automazione della catena di montaggio e quelli pensati per l’ottimizzazione degli spostamenti nella logistica, ideali quando si devono spostare grandi quantità di materiali o prodotti dal peso elevato.

Ambiti di utilizzo

La grande varietà di modelli disponibili e il vasto ambito applicativo rende i sistemi di convogliamento elementi indispensabili in molti settori industriali e in svariati ambiti di applicazione.

Dalle industrie farmaceutiche a quelle destinate alla lavorazione di metalli, passando per le industrie alimentari e le imprese di trasporto e smaltimento, praticamente ogni settore può fare uso di una o più tipologie di sistemi convogliatori.

Oltre a garantire un lavoro sicuro, a rendere agevole lo spostamento di carichi pesanti, a evacuare in modo ottimale trucioli e scarti di lavorazioni, i convogliatori possono aiutare a proteggere cavi elettrici e tubi, a ridurre i rischi di contaminazione e a garantire elevati livelli di igiene.

Scegliere il sistema di convogliamento adatto alla propria installazione

Nel momento in cui si decide di dotare macchinari utensili, catene di assemblaggio o installazioni di sistemi di convogliamento, è necessario valutare vari elementi, fondamentali per individuare subito il modello più idoneo.

Tra i fattori da prendere in considerazione rientrano:

Il tipo di impiego a cui deve essere destinato : come abbiamo visto, i sistemi di convogliamento possono essere utilizzati per lo spostamento dei semi-lavorati lungo la catena di montaggio, per l’evacuazione ottimale e sicura di scarti, per la logistica;

: come abbiamo visto, i sistemi di convogliamento possono essere utilizzati per lo spostamento dei semi-lavorati lungo la catena di montaggio, per l’evacuazione ottimale e sicura di scarti, per la logistica; lo spazio disponibile: valutare con cura lo spazio che si ha a disposizione aiuta a individuare il modello più adatto tra quelli pensati per soddisfare un preciso tipo di impiego.

Da prendere in considerazione inoltre sono il modello, i materiali con cui sono stati realizzati e i livelli di sicurezza offerti.