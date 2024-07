Bella come labbra che sorridono. Una brezza marina che solca le onde e circonda come un abbraccio. Arriva in tutti gli store e le piattaforme digitali “Smini”, la nuova canzone di Danda.

Giovanissima napoletana perfezionatasi alla “New York Film Academy” di Miami, la talentuosa attrice Alessandra Greco indossa le vesti di cantante e diventa “Danda”. Briosa, frizzante, giocosa come l’estate, prende la chitarra e canta. Il ritmo coinvolge, il piede batte il tempo, le braccia si librano in aria e… si balla. “Smini”, una carica di energia positiva che colpisce dritto al cuore e fa stare bene.

«Ho iniziato a scrivere questa canzone con mia sorella.» spiega la “cantattrice” «Non era un bel momento per lei e, per farla sentire meglio, ho preso la chitarra e ho cominciato a suonare. Fingendomi una cantante pop americana, canticchiavo frasi in inglese e pian piano è nata “Smini”. Non racconta la mia storia, ma vuole essere un abbraccio per tutte quelle persone che ne hanno bisogno.»

Un tono molto allegro e leggero, a dispetto di un testo che esprime sentimenti opposti. Parole semplici e universali per un brano che ha il potere di far sorridere e di unire. Un mix di sonorità ricorrenti che, nel loro ciclico fluire, lasciano che la melodia ti entri dentro. In continuo movimento, tra gli alti e bassi di ogni umana esistenza, “I’ll be fine I’ll be alright”. Perché, in un modo o nell’altro, riusciremo ad andare avanti.

“Smini” è il nuovo singolo di Danda. Fuori su Apple Music / Spotify / YouTube