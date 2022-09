FIGC. Social Football, a Catanzaro la fase regionale del Torneo Refugge Teams

Social Football, a Catanzaro la fase regionale del Torneo Refugge Teams promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. Riservato ai minori stranieri non accompagnati ospiti dei Centri di accoglienza, si terra' al Centro Federale Territoriale di Catanzaro il 16 giugno 2021

CATANZARO 15 GIUG - - Anche quest'anno il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha preso per mano i minorenni immigrati ospiti dei Centri di accoglienza del territorio italiano, regalando loro dei veri e propri momenti di socializzazione, divertimento e integrazione con il progetto "REFUGEE TEAMS".



Giunto alla settimana edizione, il progetto "Refugee Teams", promosso dal S.G.S. in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Anci e grazie al supporto di ENI e Puma, si pone l'obiettivo di agevolare l'integrazione e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati ospiti degli Sprar, attraverso tornei e attività di formazione.



Un'attività progettuale in costante crescita, in termini di partecipazione e impatto sul territorio, che solo nel‪ 2020/2021 ha fatto registrare l’adesione di 116 centri di 18 regioni italiane e oltre 1.300 ragazzi, che si contenderanno la vittoria in un torneo composto da 18 tappe di gioco regionali/territoriali, 8 tappe interregionali e una fase nazionale, prevista per il mese di settembre, a Roma.