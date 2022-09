Solinas, accordo tamponi con tutte Regioni sennò niente. Governatore Sardegna dice no a sola intesa bilaterale con Lazio



CAGLIARI, 27 AGO - La Sardegna chiede che l'intesa sui tamponi e il trattamento dei casi positivi sia vincolante per tutte le Regioni e non solo per il Lazio. "Il sistema dei controlli deve coinvolgere tutto il territorio nazionale nei luoghi dove la gente circola - spiega il governatore Christian Solinas confermando le dichiarazioni rese al quotidiano La Nuova Sardegna - E' inutile che facciamo i tamponi a chi viaggia sulla Olbia-Civitavecchia e poi qui arrivano da tutta Italia senza precauzione. Se qualcuno vuole fare della Sardegna un caprio espiatorio noi non lo permetteremo".

"La tratta Olbia-Civitavecchia - ricorda Solinas - non è neppure la più trafficata, c'è prima Olbia-Livorno e poi Porto Torres-Genova. Quindi non vedo perchè l'accordo dovrebbe riguardare solo il collegamento con il Lazio. La Regione sarda ha già posto al Governo le sue condizioni per chiudere un'intesa: controlli sotto l'egida e a carico del Governo, tampone rapido per tutti i passeggeri di navi e aerei verso l'Isola e un protocollo per il rientro in sicurezza dei positivi a casa loro; in caso di quarantena in Sardegna, infine, essa dovrà essere a spese del Governo".