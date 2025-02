Sorrento - Crotone 2-1, un passo falso preoccupante: mister Longo analizza la sconfitta (Video)

Una sconfitta pesante per il Crotone, che cade in trasferta contro il Sorrento per 2-1. Una gara caratterizzata da un primo tempo sottotono e da una reazione tardiva nella ripresa. Nel post-partita, mister Lamberto Longo ha analizzato la prestazione della squadra, mettendo in evidenza le difficoltà iniziali e la necessità di lavorare sull'atteggiamento per ritrovare continuità.





Un primo tempo opaco: "Atteggiamento non da Crotone"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Longo ha sottolineato come la squadra abbia faticato ad entrare in partita:

"La domanda principale che dobbiamo farci è il perché nel primo tempo ci troviamo spesso ad approcciare la gara in modo molle. Era successo anche contro il Picerno e oggi si è ripetuto. Non è il Crotone che vogliamo vedere. Abbiamo sbagliato tutto ciò che potevamo sbagliare: poco attenti, lenti nel costruire gioco e vulnerabili alle ripartenze avversarie."

Un'autocritica netta, in cui il tecnico ha evidenziato l'importanza della mentalità:

"In un campionato così competitivo, concedere due gol nel primo tempo diventa un problema enorme. Nella ripresa abbiamo reagito, ma non sempre è possibile raddrizzare partite così compromesse."





Le difficoltà nella gestione dei cambi

Mister Longo ha poi parlato della gestione della rosa e delle difficoltà nell'operare sostituzioni immediate:

"Ho avuto il dubbio su quanti cambi fare già nell'intervallo. Ne avrei fatti cinque subito, ma ho scelto di tenermi delle opzioni per la ripresa. La verità è che non salvo nulla della prima frazione di gioco. Non è un problema di singoli, ma di atteggiamento collettivo."

Nonostante l'ingresso positivo di alcuni giocatori, come Ricci e Murano, il tecnico ha voluto ribadire un concetto chiaro:

"I cambi devono servire a risolvere le partite, non a rimediare a errori iniziali. Serve una mentalità diversa."





L'importanza del mercato e il contributo di Vinicius

Tra le note positive della gara, mister Longo ha menzionato Vinicius, autore di un buon ingresso:

"Vinicius è un giocatore importante, un vero e proprio nuovo acquisto per noi. Ha mostrato ottima mentalità e può darci una grande mano fino alla fine del campionato."

Infine, il tecnico ha ribadito l'importanza di ritrovare la giusta cattiveria agonistica:

"Non possiamo pensare di risolvere tutto con il mercato. La chiave del successo sta nelle prestazioni di chi gioca dal primo minuto. Dobbiamo tornare ad essere una squadra che lotta su ogni pallone, che vince i duelli e che non lascia nulla al caso."





Uno stop da trasformare in un'opportunità di crescita

La sconfitta contro il Sorrento rappresenta un campanello d'allarme per il Crotone. Mister Longo ha concluso con un messaggio chiaro:

"Dobbiamo lavorare ancora più duramente. Non cerchiamo alibi: questa partita deve essere un punto di svolta per capire dove migliorare e per tornare subito a fare risultati. La squadra ha le qualità per reagire, ma servono atteggiamento e mentalità."

Ora il Crotone dovrà lasciarsi alle spalle questa battuta d'arresto e concentrarsi sulla prossima sfida, per dimostrare che questa sconfitta sia solo un incidente di percorso.