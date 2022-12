Sospensione dell'attivita' didattica del plesso siano nord dell’IC. Nord-Est Manzoni nel giorno 15 dicembre

Il sindaco Nicola Fiorita ha disposto con propria ordinanza la sospensione dell'attività didattica del Plesso Aranceto dell'I.C. Casalinuovo in via Teano nei giorni 15 e 16 dicembre prossimi. Il provvedimento è stato assunto in considerazione del fatto che è stata segnalata la rottura dell'impianto di riscaldamento dell'edificio e che quindi non è possibile garantire una idonea temperatura interna alla struttura per lo svolgimento dell'attività didattica stessa. I necessari e urgenti interventi di ripristino sono stati programmati nei giorni 15 e 16 p.v. con la conseguente rimessa in temperatura dell'edificio.

Sempre con propria ordinanza, il sindaco ha disposto altresì la sospensione dell'attività didattica del Plesso Siano Nord dell'I.C. Nord-Est Manzoni per il giorno 15 dicembre prossimo. Questo secondo provvedimento si è reso necessario per via della presenza di infiltrazioni d'acqua dalla copertura della centrale termica che incide anche sull'impianto elettrico dell'edificio. Il necessario intervento di manutenzione e riparazione sarà effettuato nella giornata del 15 dicembre.

In aggiornamento

CHIUSURA DELLE SCUOLE VENERDI' 16 E SABATO 17 DICEMBRE PROSSIMI

Il sindaco Nicola Fiorita con propria ordinanza ha disposto la chiusura per le giornate di venerdì 16 dicembre e sabato 17 dicembre 2022 con la conseguente interruzione dell’attività scolastica nei plessi scolastici sottoelencati:

SCUOLE COMUNALI

- ISTITUTO COMPRENSIVO "NORD - EST A. MANZONI"

- ISTITUTO COMPRENSIVO "PATARI-RODARI"

- ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI-ALDISIO"

- ISTITUTO COMPRENSIVO " CZ SALA - DON MILANI "

- ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTIA PRETI" LIMITATAMENTE AI PLESSI DI VIA MONSIGNOR APA E VIA SAN MICHELE

- POLO DIDATTICO "CONVITTO NAZIONALE P. GALLUPPI"

- ISTITUTO COMPRENSIVO "MATER DOMINI"

- SCUOLA INFANZIA "G. PEPE"

- CPIA

ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI

- LICEO CLASSICO "P. GALLUPPI"

- IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IIS "GIOVANNA DE NOBILI"

- L. SCIENTIFICO "L. SICILIANI"

- CONVITTO NAZIONALE "GALLUPPI"

- IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE "V. EMANUELE II"

- I. T. AGRARIO POLO DID. CAR. C. CIR. "UGO CARIDI"I. TECNICO

- I. T. AGRARIO POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M. - IST. TECNICO

- I. T. COMMERCIALE ITE " GRIMALDI-PACIOLI"

- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

- I. T. INDUSTRIALE IST. TECN. TECNOLOGICO ST. "E SCALFARO"

- I. P. S. COMM. E TURIS. IPSCT "SORACE MARESCA"

- IP SERV. ALB. E RIST. POLO DID. CARCERAR I. P. M. - ISTIT. PROFESS.

- I. P. I. ARTIGIANATO IPSIA "G. FERRARIS"

- I. P. I. ARTIGIANATO POLO DID. CARCE. C. C. "U. CARIDI"

- ISTITUTO D'ARTE POLO DIDATTICO CARCERARIO I. P. M. – LICEO

- L. ARTISTICO POLO DID. CARC. C. CIRC. "UGO CARIDI"- LICEO

- ACC. DI BELLE ARTI CATANZARO

Il provvedimento del primo cittadino si è reso necessario considerato che SORICAL con nota Prot. N. 161650 del 14/12/2022 ha comunicato che giorno 16 dicembre 2022, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 per interventi urgenti di riparazione della condotta idrica premente in acciaio DN 700 sarà sospesa la fornitura della risorsa acqua grezza verso l’impianto di potabilizzazione Santa Domenica e dunque con conseguente interruzione temporanea del servizio idrico nelle seguenti zone:

• Quartiere Gagliano e Mater Domini;

• Quartiere Siano;

• Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;

• Quartiere Catanzaro Centro da via Indipendenza a Fondachello;

• Quartiere Catanzaro Sud da Fondachello a Via Conti Falluc, Sala, Campagnella;

• Quartiere Cava, Santo Janni, Germaneto