Soverato, la stagione estiva 2025 è salva: via libera alle concessioni demaniali

Soverato (CZ) – Dopo giorni di forte tensione e incertezza per il comparto turistico, arriva un primo segnale di stabilità per la stagione estiva 2025. Il Comune di Soverato corre ai ripari in seguito alla recente sentenza del TAR Calabria, che ha annullato le proroghe alle concessioni demaniali marittime fino al 2027, accogliendo il ricorso presentato dall’imprenditrice e consigliera comunale Azzurra Rita Ranieri.

Un doppio atto deliberativo per affrontare l'emergenza

Con delibera n.115 del 19 maggio 2025, la Giunta comunale ha dato mandato agli avvocati Giovanni Caridi e Oreste Morcavallo per impugnare la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, cercando così di garantire continuità agli attuali concessionari.

Ma è con la delibera n.116, sempre del 19 maggio, che si compie un passo concreto verso la salvaguardia dell’estate soveratese: il Comune prende atto della sentenza e riduce la durata delle concessioni demaniali da tre a un anno, consentendo l’operatività degli stabilimenti per tutta la stagione balneare già avviata.

L'appello del sindaco: «Regole certe per tutelare l’economia del mare»

«Era importante trovare una soluzione nell’immediato – ha dichiarato il sindaco Daniele Vacca –. L’ufficio competente da tempo sta lavorando ad una ricognizione puntuale dell’arenile, nella speranza che si arrivi presto a regole certe e trasparenti per predisporre i futuri bandi».

Il primo cittadino ha incontrato nella giornata di oggi gli operatori balneari, visibilmente preoccupati per il futuro delle proprie attività e per le ripercussioni sull'intero sistema turistico locale. Il timore più grande? Perdere la stagione, con danni economici difficilmente recuperabili.

Soverato non si ferma: garantita l’estate 2025

Con questa manovra, il Comune prova a garantire serenità agli operatori e ai turisti, evitando il caos amministrativo che avrebbe potuto bloccare una delle stagioni più attese degli ultimi anni. La città, forte del suo appeal e delle sue spiagge già pronte ad accogliere i visitatori, guarda ora con maggiore fiducia al futuro.

Clicca QUI per sacaricare la SENTENZA TAR CALABRIA N. 175/2025 – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE.

Clicca QUI per scaricare SENTENZA EMESSA DAL TAR. CALABRIA N. 175/2025. IMPUGNAZIONE DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO. NOMINA LEGALE. ATTO DI INDIRIZZO.

