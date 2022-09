Spadafora: "Il 28 decideremo sulla ripresa della Serie A"

ROMA, 19 MAGGIO 2020- Il Ministro Spadafora nelle ultime settimane è stato spesso attaccato e additato come contrario alla ripresa del campionato. Oggi ha però smentito queste voci e fatto chiarezza su quello che potrebbe accadere tra qualche giorno, annunciando che giorno 28, in base ai dati epidemiologici, si prenderà una decisione sul campionato di Serie A. Ecco cosa ha dichiarato:

"Il campionato di Serie A é legato ai dati epidemiologici, quindi giorno 28 faremo una riunione e una valutazione per ripartire a giugno. In queste settimane mi hanno spesso attaccato, sono stato trattato come nemico del calcio. Non ho affatto chiuso il campionato come in Francia, ho atteso che la situazione migliorasse. Anche con la Figc si sono fatti passi in avanti, idem sui protocolli. Se i dati ci diranno che il rischio é basso, perché non ripartire? Se riparte l'Italia può ripartire anche il campionato".