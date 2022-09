Spara a donna, presunto autore sottoposto a fermo

TROPEA, 16 APR - E' stato sottoposto ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto l'uomo che nel tardo pomeriggio avrebbe sparato, a Tropea, contro una donna di 42 anni ferendola. Si tratta di A.S., di 61 anni. L'uomo, secondo quanto si è appreso, ha negato ogni addebito. Il fermo, per tentato omicidio, è stato disposto dal pm della Procura di Vibo Valentia al termine dell'interrogatorio cui l'uomo è stato sottoposto nella caserma della Compagnia carabinieri di Tropea.

La donna, ferita dai proiettili allo sterno e ad un braccio, è ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Tropea e non sarebbe in pericolo di vita. A.S e la donna, separata, secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, avevano una relazione che lei, pare, volesse interrompere.