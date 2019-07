Spara e uccide la ex moglie durante il karaoke. Episodio nel ristorante di uno stabilimento balneare

SAVONA, 14 LUGLIO - Un uomo ha sparato e ucciso la ex moglie durante una serata di karaoke al ristorante del bagno 'Quario' a Savona. Un'altra donna è stata ferita gravemente e una ragazza è stata colpita di striscio. L'uomo è entrato dalla spiaggia è ha sparato tra la gente. Prima di colpire la ex l'uomo avrebbe gridato qualcosa alla donna. Sul posto carabinieri e ambulanze. L'uomo è fuggito armato di pistola. Nella notizia 'Spara e uccide la ex moglie durante il karaoke' delle 00:45 si prega di rettificare eliminando le parole alla prima riga "è un ex carabiniere".