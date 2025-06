Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Spari in pieno giorno a Rosarno: colpita la vetrina di una boutique e danneggiata un’auto di lusso. Indagano i Carabinieri

ROSARNO (RC) – Paura e sgomento questa mattina a Rosarno, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, dove ignoti hanno aperto il fuoco in pieno giorno contro la vetrina di una boutique situata lungo via Nazionale Sud, una delle strade più trafficate del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio si è verificato intorno alle ore 11. Alcuni colpi di pistola hanno frantumato la vetrata del negozio, generando il panico tra passanti e commercianti della zona. Non solo: una delle pallottole ha colpito anche una Porsche parcheggiata nelle vicinanze, di proprietà di un noto avvocato del posto, il cui studio si trova poco distante dall'esercizio commerciale preso di mira.

Nessun ferito, ma tanta paura

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'azione criminale ha scosso profondamente la comunità rosarnese. Gli spari in pieno giorno, in un’area densamente frequentata, hanno destato immediata preoccupazione tra i cittadini e i commercianti, che chiedono ora più sicurezza e controlli sul territorio.

Indagini in corso

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione degli assalitori e chiarire il movente, che al momento resta ignoto.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di un’intimidazione o di un messaggio indirizzato a qualcuno, forse legato al proprietario del negozio o al professionista colpito indirettamente.

Rosarno sotto i riflettori: l’ombra della criminalità

L’episodio riaccende i riflettori sulla situazione della sicurezza in città. Rosarno, già nota per delicate dinamiche sociali ed economiche, si trova ancora una volta a fare i conti con episodi violenti che riportano alla mente le tensioni legate alla criminalità organizzata.

L'appello dei cittadini: “Più controlli e legalità”

Mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini, cresce tra i cittadini la richiesta di maggiori presidi di sicurezza e un’azione concreta per contrastare ogni forma di intimidazione sul territorio.