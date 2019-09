Spari a Palermo: 3 feriti anche padre e figlio in Via Danisinni

PALERMO 16 SETTEMBRE - - Spari in via Danisinni a Palermo, nei pressi di via Regina Bianca alla Zisa. Tre persone sono rimaste ferite in seguito ai colpi di arma da fuoco. Si tratta di padre e figlio di 57 e 25 anni e di una ragazza di 26.

È successo poco prima delle 13. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. I tre sono stati trasportati al Civico, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. In base alle prime informazioni, i colpi sarebbero stati esplosi al culmine di una lite, ma resta da accertare l'eventuale coinvolgimento di una quarta persona, che potrebbe essere fuggita dopo aver fatto fuoco. Sull'asfalto sono inoltre stati trovati sei bossoli e in corso ci sono ancora i rilievi.

Seguono aggiornamenti