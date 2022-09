Speranza firma ordinanza Lombardia è Zona Rossa. Scarica l'ordinanza in pdf

MILANO 16 GEN - Pubblichiamo l'Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che, allo scopo di contrastare il virus SARS-cov-2 e sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, pone la Lombardia in zona rossa.

L'Ordinanza applica alla Lombardia le misure di cui all'Art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 e sarà in vigore dal 17 al 31 gennaio 2021.

Nel dettaglio

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede la zona rossa per la Lombardia, dal 17 gennaio fino al 31 gennaio 2021.



Le ordinanze del ministero della Salute che Roberto Speranza sono firmate in base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Ricordiamo che in area rossa si entra sempre con un’incidenza superiore a 50 casi x 100 mila abitanti e minimo uno scenario di tipo 3 (Rt superiore a 1,25) e un valore di rischio almeno moderato.



Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, già nella giornata di ieri aveva annunciato che valuterà se fare ricorso contro misure così stringenti: «Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso – spiega in un comunicato -. Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione.



Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole. Tuttavia ritengo fortemente penalizzante questo scenario, che darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda. Più volte ho chiesto al Governo di rivedere i parametri perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 dicembre che, oltretutto, non tengono conto di importantissimi indicatori a noi favorevoli, come per esempio l‘Rt sull’ospedalizzazione. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta. In Lombardia – ha proseguito – negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci in zona arancione».

IN AGGIORNAMENTO

