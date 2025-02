Spezia-Catanzaro, Mister D'Angelo carica la squadra: "Servirà una partita importante" (Video)

Serie B, 27ª giornata | Le parole di Mister D'Angelo in preparazione di Spezia-Catanzaro

Alla vigilia del match tra Spezia e Catanzaro, il tecnico degli aquilotti, Luca D'Angelo, ha analizzato lo stato di forma della squadra e le insidie della sfida che li attende.

Focus sul gruppo e sulle condizioni fisiche

"Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con Paul Francis. Ha ribadito di non voler essere una distrazione, ma solo un osservatore. Ci ha esortato a continuare a lavorare con la stessa intensità di sempre" ha dichiarato Mister D'Angelo.

Sulle condizioni della squadra, il tecnico ha rassicurato: "Di Serio sta bene, così come Nagy, che è tornato a disposizione. Elia, invece, ha ancora bisogno di qualche giorno per recuperare completamente".

Il rendimento di Pio Esposito e le scelte offensive

Tra i protagonisti della stagione dello Spezia, Pio Esposito sta confermando il suo talento: "Ero convinto che avrebbe potuto fare molto bene, quindi non sono sorpreso del suo percorso fino ad oggi. In classifica marcatori ha concorrenti forti ed esperti, ma credo che possa anche superarli, perché ha le qualità giuste e il giusto atteggiamento".

L'attacco rimane un punto chiave per lo Spezia: "A Modena abbiamo creato tante occasioni e abbiamo subito gol nell'unica vera opportunità concessa agli avversari. Le soluzioni offensive non mancano. Kouda ha caratteristiche importanti e potrebbe partire titolare. Čolak ha sempre dato un ottimo contributo entrando dalla panchina, ma abbiamo tante opzioni in avanti e sceglieremo la migliore per la partita. I cambi possono essere decisivi, quindi partire dalla panchina non deve essere visto come una bocciatura".

L'analisi sul Catanzaro

La sfida con il Catanzaro si preannuncia impegnativa: "Loro sono una squadra che gioca bene e che ha fatto i playoff la scorsa stagione. Palleggiano molto bene, quindi dovremo essere bravi a recuperare palla, considerando che spesso forzano queste situazioni" ha sottolineato Mister D'Angelo. "In generale servirà una partita importante per portare a casa punti preziosi".

Il campionato e l'importanza dei tifosi

Interrogato sulla corsa ai vertici della classifica, il tecnico ha commentato: "La distanza di 15 punti dalla quarta posizione rende impossibile ambire a certi obiettivi, ma tutti hanno sottoscritto questo regolamento, quindi conta solo il campo. Noi, come il Pisa, stiamo facendo un ottimo campionato. Ora è presto per fare bilanci, dobbiamo concentrarci solo sulle partite che mancano, a partire da domenica".

Infine, un pensiero ai tifosi spezzini: "Spezia è sempre stata una piazza calda, l'ho sempre vissuta così e l'ho ritrovata nello stesso modo. Per noi è una grande soddisfazione vedere lo stadio pieno: significa che i tifosi, al di là dei risultati, apprezzano il sacrificio e la passione che mettiamo in campo".

Possibili scelte di formazione

In chiusura, D'Angelo ha parlato di Gori: "Sta bene, si allena sempre con professionalità. Normale che non sia contento di non giocare, ma è pronto. Le occasioni per tutti possono arrivare da un momento all'altro".

Spezia-Catanzaro si preannuncia dunque una sfida equilibrata, con entrambe le squadre pronte a lottare per un risultato positivo.

Clicca QUI per il video