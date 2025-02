Spezia - Catanzaro, Mister Caserta: "Partita importante, ma restiamo umili" (Video)

Spezia-Catanzaro, Mister Caserta: "Non siamo ancora salvi, ogni partita è decisiva"

Alla vigilia di Spezia-Catanzaro, il tecnico Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa, analizzando la sfida che attende i giallorossi. Un match delicato ma anche stimolante, con i calabresi che cercano di consolidare la propria posizione in classifica mentre lo Spezia lotta per la promozione diretta in Serie A.

Obiettivo salvezza ancora da raggiungere

"Non sono dello stesso avviso di chi pensa che la salvezza sia già in tasca. Finché la matematica non ce lo dirà, dobbiamo affrontare ogni gara con il massimo della concentrazione e cercare di fare più punti possibile", ha dichiarato Mister Caserta. "Domani affronteremo una squadra forte, che ha qualità e sta lottando per obiettivi importanti. Noi, però, dobbiamo restare umili e pensare alle nostre potenzialità".

Attenzione allo Spezia, ma senza paura

Il tecnico ha sottolineato come il Catanzaro dovrà fare attenzione alla forza dello Spezia, ma senza snaturare il proprio gioco: "Possiamo preparare la partita in base a quello che vediamo, ma ogni gara ha una storia a sé. All'andata ci hanno messo in difficoltà con un pressing alto che non avevano mai usato prima, quindi dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario".

Lezione dalla gara d'andata

Il ricordo della sfida di due mesi fa è ancora vivo nella mente del tecnico: "All'andata abbiamo giocato un ottimo secondo tempo e meritavamo il pareggio. Loro hanno vinto grazie a una giocata individuale di Esposito, ma ciò ci ha insegnato che contro queste squadre dobbiamo concedere il minimo indispensabile".

Caserta ha poi sottolineato l'importanza dei nuovi innesti: "Lo Spezia si è rinforzato con l'arrivo di La Padula, che conosco bene. Un attaccante di altissimo livello, sia come giocatore che come uomo. Dovremo limitarlo il più possibile".

Il rientro di Antonini e le scelte di formazione

Sul fronte formazione, il rientro di Antonini rappresenta una buona notizia per il Catanzaro: "Quando hai a disposizione giocatori di valore, hai anche il 'problema' di scegliere. Purtroppo abbiamo perso Pontisso per squalifica, ma abbiamo alternative valide. Anche D'Alessandro sarà out, mentre Compagnon resta in dubbio".

La corsa ai playoff e il ruolo del Catanzaro

Il distacco tra le prime tre squadre e il resto del campionato è notevole, ma Caserta non si sbilancia: "Mancano ancora tante partite e tanti punti. Il campionato non ha ancora preso una direzione definitiva. Noi dobbiamo pensare solo al nostro percorso, senza distrazioni".

I dettagli fanno la differenza

In sfide come quella contro lo Spezia, ogni dettaglio conta: "A prescindere dalla tattica, nel calcio spesso sono i particolari a fare la differenza. Un calcio piazzato può decidere una partita, sia a favore che contro. Dobbiamo essere attenti e cinici sotto porta".

Il valore di Ilie e il ruolo dei giovani

Caserta ha poi elogiato Ilie, giovane innesto del Catanzaro: "Sta crescendo bene, nonostante la difficoltà della lingua. Si è inserito con intelligenza e quando entra in campo fa sempre il suo. Mi mette in difficoltà nelle scelte, ed è un bene".

Con queste premesse, lo scontro tra Spezia e Catanzaro si preannuncia avvincente. I giallorossi vogliono continuare il loro cammino con umiltà, ma anche con la consapevolezza di poter dire la loro contro qualsiasi avversario.

