“Spillati” nuovi soci al Rotary club di Reggio Calabria Est

La “spillatura” di nuovi soci nel club distingue inevitabilmente l’inizio di nuovi percorsi e obiettivi, di rinnovate sfide e opportunità. Ognuno di noi, inevitabilmente, testimone e custode del proprio passato, dona qualcosa di sé, del suo modo di essere e di percepire una realtà. La ruota del Rotary ci ricorda che l’avvicendamento è frutto di una continua e incessante alternanza, di scambio e di condivisione di valori capisaldi del nostro service di continuità e stabilità: Servizio, Amicizia, Diversità, Integrità e Leadership. Insieme, partecipi di questa comunità, condivideremo un entusiasmante percorso di servizio verso gli altri.

Durante l’assemblea, prima che iniziasse la rituale “conviviale” degli auguri di Natale, sono entrati a far parte del Rotary club Reggio Calabria Est, presieduto da Cosimo Sframeli, esponenti di professioni diverse e settori di attività, impegnati a sostenere standart professionali di altissimo di livello, convinti che l’amicizia e la pace nel mondo siano obiettivi raggiungibili grazie all’azione concertata di uomini accomunati da ideali di servizio al prossimo. Sebastiano Germanà, Luogotenente dei Carabinieri, decorato di medaglie al merito; Maria Antonietta Rapisarda, docente di Lingue e Letteratura Inglese; Salvatore Biondi, docente di Economia Aziendale: hanno prestato giuramento dinnanzi al PDG Maria Porcino (Governatore eletto del Distretto 2102 – A.R. 2023/2024), al PDG Alfredo Focà, all’Assistente del Governatore Pasquale Giovine, al Presidente del club Rotary RC Nord Domenico Chindemi, al Presidente del club, al Consiglio direttivo (Daniela Labate, Gina Scordo, Caterina Festa, Giulia Naimo), ai Soci in assemblea, affinché i principi del Rotary International siano al sicuro nelle loro mani.

“Creiamo speranza nel mondo” è il tema di quest’anno. Un invito a porre attenzione agli avvenimenti del mondo e ad aprire la strada a possibilità che vanno ben oltre le nostre attuali aspettative, promuovendo pace nelle nazioni in difficoltà e aiutando le persone colpite da conflitti. L’obiettivo è di rinnovare la speranza, per aiutare il mondo a riprendersi dai conflitti distruttivi e, a sua volta, per aiutarci a realizzare un cambiamento duraturo per noi stessi.