Spionaggio su Marcell Jacobs: indagato Giacomo Tortu, fratello di Filippo

Milano, nuova svolta nell'inchiesta sulle cyber-spie

L'inchiesta milanese sulle attività illegali dell'agenzia di investigazione Equalize si arricchisce di un nuovo capitolo. Tra gli indagati per il presunto spionaggio ai danni del campione olimpico Marcell Jacobs figura ora anche Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro a Tokyo 2020 nella staffetta 4x100 proprio insieme a Jacobs.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e dal Ros, sono coordinate dal pm Francesco De Tommasi e si concentrano sui presunti dossieraggi illegali e sulle attività dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo. L'inchiesta, negli ultimi giorni, si è intersecata anche con quella sulla presunta violenza sessuale contestata a Leonardo Apache La Russa, dopo la denuncia di una 22enne.

Collegamenti con il caso La Russa

La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, titolari del fascicolo sui presunti abusi, hanno acquisito oggi le dichiarazioni di Samuele Calamucci, ex braccio destro di Gallo e mente informatica, e dello stesso Gallo. Entrambi sono attualmente ai domiciliari.

Secondo le indiscrezioni, Calamucci avrebbe riferito di una telefonata intercorsa il 19 maggio 2023 tra Enrico Pazzali, presidente autosospesosi di Fondazione Fiera Milano e titolare di Equalize, e un certo "Ignazio", riferimento che porterebbe al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tuttavia, secondo fonti della Procura, la chiamata sarebbe avvenuta in un periodo successivo, quando la vicenda era già emersa sui media.

Anche una telefonata tra un militare e Pazzali, inizialmente considerata rilevante, non sarebbe stata effettuata nell'interesse di La Russa. Dai tabulati acquisiti, infatti, non risultano contatti diretti tra La Russa e Pazzali il 19 maggio 2023. Gli inquirenti, comunque, hanno deciso di acquisire i verbali per ulteriori verifiche e valutare eventuali approfondimenti.

Il coinvolgimento di Giacomo Tortu nel presunto spionaggio su Jacobs

Nel filone dell'inchiesta che riguarda il presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs, Giacomo Tortu risulta indagato per concorso in intercettazioni abusive. Secondo gli inquirenti, avrebbe commissionato al gruppo di Gallo l'acquisizione di informazioni risalenti al 2020 e al 2021, riguardanti i risultati di analisi del sangue di Jacobs, oltre a contenuti di telefonate e chat tra il campione olimpico e il suo staff, tra cui l'allenatore e il nutrizionista.

Due degli indagati, Lorenzo Di Iulio e l'hacker esperto Gabriele Pegoraro, sarebbero stati incaricati di reperire questi dati. Anche Gallo, interrogato dai pm, avrebbe indicato Giacomo Tortu come il presunto mandante delle operazioni di spionaggio.

La reazione della Federazione di Atletica Leggera

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato che chiederà alla Procura di Milano l'acquisizione degli atti per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

L'inchiesta su Equalize continua a far emergere nuovi scenari, con possibili ripercussioni nel mondo dello sport e oltre.