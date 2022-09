Sport a Catanzaro: l’ASD San Michele riparte con nuovi corsi per bambini

L’ASD Polisportiva San Michele Catanzaro rinnova la collaborazione con l’IC Don Milani-Sala Catanzaro, avviando per il secondo anno di fila, il progetto “A scuola Sportiva…mente 2.0” con l’obiettivo di avvicinare ancora di più i bambini della Città di Catanzaro ad una cultura sempre più sportiva. Grazie all’IC Don Milani-Sala Catanzaro e in particolar modo all’interesse e alla disponibilità della Dirigente Scolastica la professoressa Cinzia Emanuela De Luca, che ha accolto positivamente questo progetto e lo ha reso possibile, si faranno partire ben 3 corsi accessibili ai bimbini dai 3 anni agli 11 anni.

Non c’è alcun dubbio che l’attività fisica sia importante per i bambini

La scuola, come si è potuto verificare anche in passato, è stata sempre vicina e presente a tutte le iniziative sportive, consapevole che l’attività fisica è un bene prezioso per la crescita e lo sviluppo armonico del bambino. L’attività motoria di base, infatti, concorre allo sviluppo psico-fisico e gioca un ruolo determinante nello sviluppo dell’apprendimento, migliorando nel bambino anche il rendimento scolastico. I bambini proprio negli anni in cui frequentano la scuola si trovano nel cosiddetto “periodo d’oro” della motricità e sono predisposti ad apprendere ed interiorizzare movimenti, giochi, esercizi, utili alla loro crescita fisica e motoria. Le attività proposte mirano a sollecitare in maniera adeguata il loro sviluppo.

Lo sport, utilizzato per l'educazione dei giovani fin dai secoli più remoti della cultura, può infatti diventare un utile strumento per favorire la crescita dei nostri piccoli e garantire al loro corpo uno stato di benessere e una predisposizione mentale alla pratica del movimento e della socialità, di cui faranno tesoro negli anni della maturità.

I corsi per bimbi

Nello specifico, il Progetto sarà portato avanti da istruttori Tecnici Federali e Laureati Triennali e Magistrali in Scienze Motorie e Sportive con esperienza nell’ambito della formazione con i bambini. Le attività si svolgeranno presso la palestra dell’IC Don Milani a Catanzaro Sala.

Di seguito, i corsi che partiranno:

-Avviamento allo sport, per la fascia di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Tale corso si prefigge l’obiettivo di sviluppare la motricità di base e indirizzare il bambino alla scoperta del proprio corpo. Si configura infatti uno spazio in cui, grazie anche alla presenza di numerosi piccoli attrezzi di varie dimensioni, forme, colori e funzionalità, il bambino può scoprire e superare i propri limiti.

-Minibasket, per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Tale corso è uno strumento efficace per la crescita e la formazione dei bambini: sviluppa la creatività e la capacità di relazionarsi con la palla, i compagni e gli avversari, nonché a migliorare le capacità motorie di base. È fondamentale per lo sviluppo cognitivo: abitua a pensare, a reagire e a sviluppare coordinazione ed equilibrio, essendo uno sport di situazione. L’attività ludica preposta nel corso favorisce l’emozione della scoperta e aiuta i bimbi ad accrescere la loro autostima.

-Fitness Kids, per la fascia di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Tale corso, come ampiamente dimostrato anche dalla scorsa edizione, può essere definito “una festa del fitness”. Si basa su movimenti altamente energizzanti con esercizi coreografati adatti proprio alla loro età, creati sulle note di tanti generi musicali da loro amati. I benefici sono molti, aumenta la capacità di concentrazione, allena la memoria, favorisce l’autostima, stimola le capacità creative ed inoltre migliora il metabolismo, accresce la coordinazione motoria contribuendo a far mantenere loro una struttura corporea sana.

Ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività e nel rispetto dei protocolli vigenti per il contrasto e il contenimento dei rischi dal contagio del virus Covid-19 è richiesta anticipatamente la prenotazione all’attività ad uno dei seguenti numeri: Gianmaria – 3272378215 oppure Marta – 3205707993

