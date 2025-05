SS18, Montuoro: 'Dal 30 maggio si volta pagina, il Governo c’è

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“Fissata per il 30 maggio la riapertura, da parte di Anas, della Statale 18 nel territorio comunale di Vibo Valentia, che ripristina, finalmente, quella condizione di normalità a cui aveva dovuto temporaneamente rinunciare una vasta area dalle grandi potenzialità, che è conosciuta e apprezzata per le sue bellezze naturali, che ogni anno richiamano migliaia di turisti da tutto il mondo, e per le tante attività imprenditoriali disseminate sul territorio”. È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“Questa importante notizia – spiega Montuoro - mi è stata comunicata nel corso di una interlocuzione telefonica avuta stamattina con il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Antonio Iannone, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per aver seguito da vicino, con grande sensibilità, una problematica che ha creato non poche criticità al territorio, trattandosi della principale arteria stradale che collega la città capoluogo con la costa, chiusa lo scorso marzo a seguito di un consistente fenomeno di caduta di massi sulla carreggiata, per cui è stato necessario disporre ilsenso unico alternato; provvedimento, chiaramente, molto sofferto dal territorio”.

“Sono queste – rimarca Montuoro – le notizie che fanno bene non solo a una comunità, ma a un’intera fascia che, da sempre, riveste una rilevanza strategica per lo sviluppo dell’intera regione, e che dimostrano, in maniera inequivocabile, l’attenzione che il Governo centrale ha riservato, sin dal suo insediamento, alla Calabria, contribuendo così a capovolgere quella narrazione stantia ed errata del passato che non ha fatto altro che provocare danni all’immagine di una terra meravigliosa che si sta, finalmente, facendo conoscere – conclude Montuoro - per quella che è la sua vera essenza, grazie a una classe dirigente e a una filiera istituzionale che hanno davvero a cuore le sorti della Calabria e che lavorano quotidianamente per esaltarne le sue peculiarità. Il vento è cambiato, come attestano i fatti, e c’è una nuova concezione di politica, lontana dai salotti e dai palazzi, e con gli occhi sempre puntati sui territori”.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti