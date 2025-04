Stadio Ceravolo, parte il restyling: affidato il progetto di fattibilità a Sportium srl

Catanzaro – Un passo avanti concreto verso la riqualificazione dello stadio comunale “Nicola Ceravolo” di Catanzaro.

Con la determina n. 1120/25 del 23 aprile, il dirigente del Settore Programmazione ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica alla società Sportium srl, controllata del Gruppo Progetto CMR International, una delle realtà più autorevoli a livello nazionale in tema di impiantistica sportiva.

L’assegnazione arriva in un momento strategico: il Comune di Catanzaro ha recentemente ottenuto un finanziamento da 9 milioni di euro nell’ambito delle risorse FSC 2021/2027, grazie al decreto dirigenziale della Regione Calabria datato 7 aprile e alla delibera Cipess del 23 aprile 2024.

Fondi fondamentali per trasformare uno degli stadi più iconici del Sud Italia in una struttura moderna e all’altezza delle aspettative dei tifosi e della città.

Affidamento e prossimi step del progetto

Il contratto, del valore complessivo di 175.153,76 euro (inclusi Iva e Cassa), è stato affidato con procedura diretta in conformità all’articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).

Sportium srl si è aggiudicata l’incarico proponendo un ribasso simbolico dello 0,03%, segnale di un impegno concreto e mirato più alla qualità della proposta che al guadagno economico.

Il progetto non parte da zero: Sportium è già nota a Catanzaro per aver realizzato il Masterplan di riqualificazione dello stadio, presentato pubblicamente nel novembre 2024 su commissione di Confindustria Catanzaro.

La società ha dimostrato competenze e solidità progettuale, come sottolineato anche nel documento ufficiale dell’amministrazione comunale: “in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”.

Uno stadio più moderno, una città che guarda al futuro

L’avvio del progetto rappresenta non solo un investimento sull’impianto sportivo, ma anche su una parte importante dell’identità cittadina.

Il “Ceravolo” non è soltanto un luogo di sport: è storia, passione e comunità. La sua riqualificazione si inserisce in una visione più ampia di rilancio urbano e sociale, che pone al centro l'infrastruttura sportiva come volano di crescita e aggregazione.

Catanzaro guarda con fiducia al futuro.

Con il sostegno della Regione, l’impegno del Comune e l’esperienza di un partner tecnico d’eccellenza, il restyling dello stadio è finalmente realtà.