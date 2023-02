Stasera al via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Tutto pronto per la kermesse che anche quest’anno vedrà al timone il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi in qualità di co-conduttore per le prossime cinque serate a partire da stasera.

Ieri pomeriggio si è svolta la tradizionale conferenza stampa di apertura in cui, oltre ai due presentatori, hanno presenziato anche Stefano Coletta (direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai), Federica Lentini (capoprogetto e vicedirettrice dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai), Paola Marchesini (direttrice di Rai Radio2), il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea e il presidente del casinò di Sanremo Adriano Battistotti.

“Sarà un festival in sequenza con i precedenti ma molto differente, grazie al gran lavoro che Amadeus fa sulle canzoni. Abbiamo definito i precedenti tre festival sempre in funzione degli accadimenti del paese: il primo anno è stato una festa, il secondo c’è stata la reclusione, il terzo una fase ancora di incertezza. Arriva ora questo quarto festival nelle piene funzioni che l’espressione artistica finalmente può portare”, ha affermato Coletta.

“Per me è una festa tornarci. Negli ultimi anni il palcoscenico del festival è tornato centrale ed è molto importante per la musica italiana”, ha asserito Morandi, aggiungendo altresì che forse canterà la nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma” con Sangiovanni per i 60 anni del brano.

In linea con le polemiche pre-festival, ha destato scalpore la possibile presenza del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla kermesse, poi smentita dagli stessi vertici Rai. A tal proposito, si rincorrevano le voci di un video registrato dal presidente che sarebbe stato mandato in onda.

In merito alla vicenda, è intervenuto Coletta a far chiarezza: “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciato Melnyk. – ha dichiarato – Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: Zelensky non invierà un video, ma un testo che sarà letto sul palco da Amadeus”.

Secondo quanto spiegato dal direttore dell’Intrattenimento di prime time, ancora non si ha contezza dei contenuti che verranno svelati nei prossimi giorni.

Intanto, è stato anticipato l’ordine di uscita dei cantanti. Difatti, nella prima serata si esibiranno Anna Oxa, gIANMARIA, Mr.Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei.

Domani sera, invece, è il turno di Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

Spazio anche agli omaggi a Lucio Battisti e a Lucio Dalla in occasione del loro 80esimo compleanno. Come annunciato da Amadeus, il ricordo di Battisti andrà in scena stasera, mentre quello su Dalla è in programma nella serata dei duetti che si terrà venerdì 10 febbraio.