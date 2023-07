Stefano Reis ospite speciale al Madiscool Music Festival a Paola (CS), venerdì 2 Giugno 2023

Stefano Reis è pronto per far ballare il pubblico del “Madiscool Music Festival” che si terrà a Paola in provincia di Cosenza, venerdì 2 Giugno, presso il Villaggio Bahja, on stage con Yung Snapp, Lele Blade, MV KILLA, Niko Beatz e Vale Lambo.

Stefano Reis è un dj/producer italiano di musica progressive house e si è avvicinato al mondo del djing e del clubbing all'età di quattordici anni, facendosi conoscere nei locali della provincia Genovese.

Dopo il lungo periodo di stop dovuta alla situazione pandemica, riparte alla grande come Guest resident presso HOLLYWOOD RYTHMOTEQUE (Milano), JUST CAVALLI (Milano), JUST CAVALLI (Forte Dei Marmi), LOOLAPALOOSA (Milano), REPUBLIC (Milano) e per il noto format storico “CHANDELIER MOTEL” di Antonio Coppola.

E’ stato ospite anche ad Ibiza (Eden club) - (Bora Bora), Amsterdam (disco Dolly) - (AIR Amsterdam), Berlino (Kuter blau), Polonia (Ritual club) - (Scena 54)- (Mango club) e Svizzera (seventyseven club).

Stefano Reis nel corso degli anni ha condiviso la consolle con nomi del calibro di Cirillo, Saccoman, Ralf, Mike vale, Diego Donati, Joy Chiticonti, Paul Van Dyk, Ricky Le Roy, Federico Scavo e tra gli ultimi nel 2019 ha affiancato Gabry Ponte e dopo aver intrapreso la sua residenza al Beach Club di Forte dei Marmi, viene scelto da FENDI, BALENCIAGA e FABIANA FILIPPI come DJ per i loro eventi esclusivi (2019). Nel 2020 Reis inizia come resident DJ degli Après - Ski in alta quota presso Chalet Marilleva 1400, nota località in Trentino.

Nel progetto del producer risaltano i singoli "Get Up"su Loudbit Records e "Rocking in da House" con L.A.ROS., brano incluso in alcune compilation estere di rilevata importanza. Tra le collaborazioni internazionali spicca quella insieme a Luca Debonaire per la realizzazione di "The Ultimate”, singolo che ha scalato le classifiche europee e che ha raggiunto le prime posizioni.

Tra gli altri recenti brani disponibili su tutti i digital stores dell’artista: "Back To School" supportata da artisti internazionali tra cui Emanuele Inglese, Kenn Colt, Lumberjack, Joachim Garraud, Alaia & Gallo, Sunstars, Niki Bellucci, Kenny Carpenter, da rilevanti radio come KISS FM, RADIO GLOBO e 76.1 InterFM di Tokyo, le italiane RADIO 105, VIVA FM, ONE DANCE e ha scalato la classifica Electro House su Traxsource, raggiungendo in pochissime ore dall'uscita la prima posizione. "All The Way Up" su Area 94, etichetta di Federico Scavo, con il supporto di Samuele Sartini, Rio Dela Luna, Federico Scavo, Djs From Mars, radio KISS FM UKRAINE, Radio Studio Più. "Carioca" sull'etichetta discografica Groove Cartel. "SIRENS" (Tava Edit) su WOOF REC, label del duo Nari & Milani, suonata da importanti artisti internazionali e da realtà come Hysteria (Bingo Players Radio), “Still” e “Labyrinth”.

Stefano Reis è all’attivo con il suo "REIS UP RADIO SHOW” che ad oggi ha ospitato importanti djs/producers della scena italiana e internazionale come Nervo, Federico Scavo, Luca Guerrieri, The Cube Guy, Botteghi, Samuele Sartini, Gregor Salto, Michael Calfan, Klingande e Carl Cox.

Segui Stefano Reis

instagram.com/stefanoreisdj

TikTok @stefanoreiss

facebook.com/stefanoreisdj

Spotify : spoti.fi/3yCTndA

www.madiscoolfest.it