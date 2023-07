Stefano-Veraldi Inizio dei lavori per via Santa Maria del Mezzogiorno nel centro storico "Ripristinare la ZTL"

Consigliere Comunale Stefano Veraldi Risanamento e valorizzazione: Inizio dei lavori per via Santa Maria del Mezzogiorno nel centro storico

Come avevo già anticipato ad Ottobre 2022 in merito all’aggiudicazione dei lavori per via Santa Maria del Mezzogiorno, scatta finalmente l’inizio dei lavori entro questo mese, avendo l’amministrazione comunale sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria Cricelli Costruzioni Srl. Lo rende noto il consigliere comunale e capogruppo di “Riformisti Avanti” Stefano Veraldi che, rispolverando le battaglie da lui combattute ancor prima di approdare a Palazzo de Nobili, parla di «svolta definitiva» e fa notare come «per l’area del centro storico siano ai nastri di partenza interventi tesi a rafforzare la sicurezza e il decoro di un centro storico da troppo tempo abbandonato e non valorizzato.



Per la via da sempre al centro delle battaglie targate Veraldi è dunque il tempo di un restyling che porta l’inquilino dell’aula rossa a spiegare: «In via Santa Maria del Mezzogiorno saranno ripristinati i lastroni in pietra ormai disconnessi e saranno sostituite le basole attraverso un’operazione che dovrebbe portare alla demolizione della barcaccia ormai fuori uso e danneggiata recuperando così preziosi posti auto. La guardia resta, dunque, alta su altre vicende in itinere che segue da tempo, con il consigliere comunale di “Riformisti Avanti” che però non perde l’occasione per ringraziare per onestà intellettuale l’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici, Franco Longo, per il sostegno dimostratomi nel tempo.



Ora però per ridare definitivamente lustro a questa via del centro storico bisogna attivarsi velocemente per ripristinare la ZTL nel quartiere Pianicello che era stata attivata il 4 luglio 2016 dopo il rilascio di 200 pass di accesso e sosta ed effettuare una perizia per il completamento con cubetti di porfido per ridare definitivamente decoro anche a Vico Dietro Monte, da troppi anni dimenticata.



Consigliere Comunale e Capogruppo

Stefano Veraldi

Riformisti Avanti