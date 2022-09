Stilnovia Ischia 2021, presentato l'evento esclusivo del settore Eventi e Matrimoni

Catanzaro, 9 Aprile - Si e’ svolta ieri, giovedi 8 aprile, in diretta dal Regina Isabella Resort 5* lusso a Ischia la Conferenza stampa di STILNOVIA e ISCHIA IS MORE per presentare STILNOVIA ISCHIA 2021, un evento unico ed esclusivo che unisce i professionisti del settore Eventi e Matrimoni per presentare le tendenze che verranno.

Sono intervenuti: Andrea Riccio, Founder Stilnovia, architetto e scenografo di eventi e Matrimoni, Diana Da Ros, Destination Wedding planner e Presidente Centro Studi Stilnovia, Stefania Arrigoni, founder di Assowedding Vice Presidente Centro Studi Stilnovia, Gianluca Rubino, Amministratore delegato Kel12 National Geographic Expeditions, Stefania Silvestro, Event Coordinator Manager Stilnovia Ischia e Wedding & Event planner, Michele Sambaldi, Presidente Ischia is More Moderatore della Conferenza: Emanuele Mattera.

In collegamento in diretta anche le Ambassador di Stilnovia Tatiana Tabanelli, Ivonne Concu, Giulia La Monica, Elena Bitonte, Ivonia Apicella e Sabrina Cannas delle regioni Emilia Romagna, Sardegna, Liguria, Calabria, Toscana e Basilicata.

Nato da un’idea e una brillante intuizione di Andrea Riccio, Stilnovia e’ il primo Centro Studi Italiano dei Trends, un team di professionisti e imprenditori nazionali e internazionali di ogni settore della wedding & event industry, cacciatori di tendenze, esperti di moda & lifestyle, artisti, designer, travel experts, architetti e creativi che analizzano e interpretano i cambiamenti sociali, gli stili di vita, le innovazioni tecnologiche, le culture, le evoluzioni delle tradizioni al fine di offrire una previsione dettagliata unica e contestualizzata delle nuove abitudini dei consumatori finali del futuro.

Main partner dell’evento Stilnovia Ischia 2021 e’ Ischia is more, l’innovativa campagna internazionale progettata e lanciata nel 2020 per promuovere l’isola di Ischia quale destinazione poliedrica aperta tutto l’anno. Ischiaismore e’ anche una vera e propria rete di imprese di eccellenza del territorio. Durante la Conferenza stampa si e’ parlato di RINASCITA, di FUTURO, di NETWORKING, di COLLABORAZIONE, di EVOLUZIONE, di TREND, di ESCLUSIVITÀ e di ESPLOSIVITÀ. Aver creato un progetto così ambizioso durante una Pandemia e’ una grande sfida ma anche una grande opportunità di rilancio del territorio Italiano e delle sue eccellenze, al fine di superare le aspettative di tutti coloro che vogliono tornare a viaggiare nei nostri territori, sia per turismo, sia per organizzare eventi e Matrimoni. In un'epoca di rinascita mondiale, il Centro Studi STILNOVIA ogni anno individua e anticipa lo "STILE ITALIANO" di Eventi e Matrimoni. Un progetto inedito e ambizioso, che pone il suo Focus sullo studio e ricerca dei trends che, dalla moda al lifestyle, dal design all'arte, dal food al beverage, dal wellness al travel, influenzano gli stili degli Eventi e Matrimoni di domani. I partecipanti potranno vivere esperienze uniche a diretto contatto con Guest Stars internazionali del mondo degli Eventi tra cui David Tutera e Joey Toth, Percy Sales, Linda Mitchell, Mr Froonck, oltre ai Professionisti Italiani del settore fondatori di Stilnovia e membri del Direttivo ed i membri del Centro Studi Esterno.

“Stilnovia, il primo Centro Studi dei Trends, è un progetto internazionale che coinvolge tutte le regioni italiane” - ha dichiarato Elena Bitonte, Ambassador della regione Calabria - “sono onorata di rappresentare la mia bellissima terra, spesso non raccontata o raccontata male, in cui ci sono invece tantissime eccellenze nel campo del wedding e degli eventi che meritano di essere conosciute. L’invito, dunque, è a tutti i professionisti della Wedding Industries calabrese ad essere partecipi e presenti in quest’importante opportunità di crescita e rilancio, progettando insieme il futuro dello stile italiano nel mondo.”