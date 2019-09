Stop di CR7, tra pochissimo la Juve a Brescia senza il portoghese

BRESCIA, 24 Settembre - La quinta giornata per la Serie A di calcio si consuma stasera con il primo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020.

Verona-Udinese e Brescia-Juventus, saranno le gare che avranno il fischio d'inizio alle 21.

La Juventus affronterà il Brescia al Rigamonti. Si respira già un clima degno dei più attesi di big-match di campionato, si registra il tutto esaurito anche per il debutto di Mario Balotelli, nel club del leone. Cristiano Ronaldo alle prese con un leggero affaticamento muscolare, si blocca, a Brescia tra pochissimi istanti non ci sarà. Quello che manca alla Juve di mister Sarri, per ora è la condizione fisica - "Avere continuità è importante in questo momento, ma ci sono altre valutazioni importanti da fare. Inutile andare a cercare infortuni adesso". Il campione portoghese non è stato convocato e resterà quindi a Torino, in vista della Spal e del Bayer Leverkusen. Discorso diverso per Higuain, che sarà a disposizione dopo la botta al naso contro il Verona: "Non ha nessuna frattura, ha solo avuto difficoltà a respirare per via del tampone applicato sabato". Il 'Pipita' dovrebbe partire dalla panchina, salvo sorprese all'ultimo minuto. Al Rigamonti l'attacco bianconero sarà formato da un inedito tridente: Dybala, Cuadrado e Bernardeschi.

Le formazioni

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 26 Martellla; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 28 Romulo; 45 Balotelli, 9 Donnarumma. (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 3 Mateju, 8 Zmrhal, 21 Matri, 23 Morosini, 29 Semprini, 32 Tremolada). All.: Corini. Squalificati: nessuno Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa, Viviani Diffidati: nessuno.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 16 Cuadrado, 21 Higuain, 33 Bernardeschi. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 8 Ramsey, 10 Dybala, 14 Matuidi, 23 Emre Can, 24 Rugani, 28 Demiral, 30 Bentancur). All.: Sarri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Ronaldo.

