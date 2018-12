Attentato terroristico a Strasburgo: Orrore e sdegno, situazione ancora confusa

STRASBURGO, 11 DICEMBRE - "Rabbia, orrore e sdegno sono i sentimenti che si provano davanti a simili atti barbari. In queste ore di panico a Strasburgo stiamo cercando tutti di mantenere la calma, nonostante la situazione sia difficile e di altissima tensione. L'auspicio e' che gli attentatori vengono fermati il prima possibile dalle forze dell'ordine". Lo afferma l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, che si trova dentro il suo ufficio nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo, chiuso poco fa su decisione dei vertici del Parlamento per ragioni di sicurezza, dopo la notizia dell'attentato terroristico nel centro della citta' francese. Secondo De Monte "la situazione e' molto confusa. Alcuni colleghi erano ancora dentro il Parlamento, come me, nel momento dell'attacco, mentre altri si trovavano gia' in centro e hanno assistito alle scene di panico e udito spari e urla. In queste ore il centro di Strasburgo e' gremito di persone perche' i mercatini di Natale sono tra i piu' belli del mondo e richiamo molti turisti. A cio' va aggiunto che questa settimana i deputati europei e molti funzionari del Parlamento si trasferiscono qui per la plenaria, come sempre una volta al mese, quindi la citta' e' particolarmente affollata".



"In questi momenti siamo bloccati dentro la sede del Parlamento perche' ci hanno riferito che gli attentatori sarebbero armati e ancora in fuga, ma siamo al sicuro. Sono vicina alle tante persone che in questo momento stanno vivendo momenti drammatici, che ci ricordano quelli vissuti a Bruxelles nel 2016 - continua De Monte - ed esprimo il mio cordoglio piu' profondo per l'uccisione vile e barbara di persone inermi, e il ferimento di altre, cui va la mia piu' sentita vicinanza".

Cosi viene diramata la dramnstica notizia. Strasburgo, spari a mercatino di Natale: 2 morti e 11 feriti, killer in fuga

Lo riferisce la prefettura. Media: ipotesi attentato terroristico. Secondo quanto riferito dal sito Dna (Derniers notices d'Alsace), un uomo solo avrebbe aperto il fuoco in rue des Grandes-Arcades

Almeno due morti Il bilancio provvisorio è di due morti e 11 feriti. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno a piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico. La polizia ha identificato l'assalitore che era già stato identificato come elemento "radicalizzato".

Seguono "aggiornamenti"